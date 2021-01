José Drummond apresenta imagens de Portugal em instalação de vídeo em New Haven

Está em exibição, desde o dia 12 de Janeiro, uma instalação em vídeo de José Drummond, artista português residente de Macau com estúdio em Xangai. O projecto, intitulado “I’m still here hoping that someday you’ll need me”, faz parte de uma colecção de trabalhos de ‘videoart’ no festival ‘The (NotSo) Short Fest’, que inclui também outros vídeos criados pela comunidade global de estudantes, professores e conselheiros do Transart Institute na cidade de New Haven, nos Estados Unidos.

A colecção de vídeos inclui no total 77 curtas de 72 artistas que compõem a série de capítulos que serão exibidos cumulativamente ao longo de 11 semanas. Decorrem também painéis de discussão, palestras de artistas, visitas a estúdios e outros eventos com artistas internacionais.

O vídeo de 6 minutos e meio de José Drummond intitula-se “I’m still here hoping that someday you’ll need me”. Ao PONTO FINAL, o autor explicou um pouco mais sobre o seu trabalho. “A curadora Jean Marie Casbarian faz parte da escola onde eu tirei o mestrado e, portanto, seleccionou uma série de artistas relacionados com a nossa escola, a Transart Institute, em Nova Iorque, incluindo eu”, explicou. O trabalho foi algo que o artista filmou em 2015, mas nunca apresentou ao público, decidindo que agora fazia sentido fazê-lo. “Isto é um trabalho que fala um pouco sobre a perca, sobre as coisas que não são ditas, coisas que nunca acontecem e que estamos à espera que aconteçam”, apontou. O trabalho, segundo o autor, tem uma série de referências, nomeadamente a quadros famosos do período romântico, “uma rede de planos que fazem alusão, de alguma forma, a quadros famosos, nomeadamente, ‘Ophelia’ do [John Everett] Millais”, indica Drummond, acrescentando: “o vídeo em si tem algo de escuro, fala sobre a morte ou a impossibilidade de alguma coisa poder acontecer, portanto tem uma veia algo romântica, melancólica, e nesse sentido também, para mim, fez-me sentir que os planos pudessem fazer alusão a pinturas”.

O vídeo de José Drummond, sem diálogos, foi produzido por Margarida Saraiva, fundadora da Babel, e foi filmado em dois sítios em Portugal. “Eu tive a oportunidade de ir a Portugal através da Babel, em 2015, num programa de intercâmbio em que a Babel proporciona a uma série de estudantes de Macau e da China continental ir a Portugal ter umas aulas e fazer trabalhos, e eu acabei por ir com eles porque o plano era ter artistas a acompanharem os estudantes”, explicou. O cenário do vídeo foi em Belém, no Jardim Botânico da Ajuda, e nos Jardins da Fundação Serralves, no Porto. “Eu acabei então por formar uma equipa com alguns dos estudantes envolvidos nessa ida a Portugal”, esclarece Drummond, referindo também que escolheu essas localizações porque apesar de ser Portugal, havia também “algo” de asiático, “e esse algo passa também pelas pessoas que estão na câmara – as duas raparigas asiáticas no meu vídeo”, notou. “A minha intenção era também ir à procura desses espaços, apesar de ser filmado em Portugal, mas que de alguma forma pudessem fazer uma ponte para com a minha permanência na Ásia”, frisou.

A exposição em New Haven, nos Estados Unidos, faz parte de um festival que começou a 7 de Dezembro e vai até 21 de Fevereiro. “Eu penso que há três projecções, mas, entretanto, a curadora acabou por organizar a curta-metragem em diversas fases, onde cada uma irá rodar durante um período de dois ou três meses, e depois as peças mudam e terão outros artistas, para não estaremos todos exibidos ao mesmo tempo”, concluiu.

O projecto está disponível para todos os interessados na plataforma VIMEO “The (NotSo) Short Fest, capítulo 4”.