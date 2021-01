DSES organiza sessões de esclarecimento para jovens que querem prosseguir estudos no exterior

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

A Direcção dos Serviços do Ensino Superior (DSES) vai realizar, a partir do final de Janeiro e até Março, 14 sessões de esclarecimento online, sobre o prosseguimento dos estudos no exterior e exames públicos, indica uma nota divulgada ontem. Nestas sessões de esclarecimento estarão presentes representantes de Portugal, Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, Coreia do Sul, Alemanha, França, Estados Unidos da América, Japão, Canadá e Áustria, para darem aos participantes informações detalhadas e actualizadas sobre a continuação dos estudos no exterior.

As sessões vão decorrer em cantonense na página de Facebook dos Estudantes do Ensino Superior de Macau. No entanto, as sessões de Portugal, que acontece no dia 29 de Janeiro às 18 horas, e do IELTS (The International English Language Testing System) serão realizadas no Centro dos Estudantes do Ensino Superior, indica a DSES.

Segundo explica o organismo, os representantes dos Consulados-Gerais de Portugal, de França, dos Estados Unidos da América e do Canadá, em Hong Kong e Macau, respectivamente, da Austrian Trade Commission, do Consulado-Geral da Nova Zelândia em Cantão, do British Council, do Instituto Goethe em Hong Kong, bem como dos Consulados-Gerais da Austrália, da Coreia e do Japão, em Hong Kong, irão apresentar aos participantes os sistemas educativos dos seus países, os requisitos de acesso ao ensino superior, bem como as respectivas formalidades de candidatura.

Além disso, a DSES também vai convidar representantes das várias entidades de exames para falarem sobre o reconhecimento, as formas e alguns pontos importantes dos diferentes tipos de exames públicos, incluindo os PTE Academic, GCE A-Level, IELTS, TOEFL (Test of English as a Foreign Language), TOEIC (Test of English for International Communication), SAT (Scholastic Aptitude Test).