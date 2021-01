Detido homem que tinha furtado meio milhão de dólares em quarto de hotel

As autoridades interceptaram na segunda-feira um homem do interior da China que é suspeito de ter furtado 500 mil dólares de Hong Kong a um outro homem que conhecera num casino. Depois do furto, o arguido acabou por perder tudo no jogo. Ontem, a Polícia Judiciária detalhou um outro caso em que um homem, que tinha perdido todo o seu dinheiro no casino, conseguiu entrar no apartamento onde moravam três mulheres e roubou 33 mil patacas em numerário e um relógio no valor de 100 mil patacas.

A Polícia Judiciária (PJ) organizou ontem uma conferência de imprensa para dar conta de dois casos de furto. O primeiro dos quais, envolvendo uma quantia total de 500 mil dólares de Hong Kong. Segundo contou a porta-voz da PJ, no dia 1 de Janeiro, um cidadão da China continental conheceu um homem, também ele do interior da China, num casino do Cotai e decidiram alojar-se no mesmo quarto de hotel.

Ao acordar, a vítima apercebeu-se de que o outro homem tinha desaparecido, bem como 240 mil dólares em numerário e 260 mil dólares em fichas de jogo que tinha levado para o quarto. A vítima apresentou queixa às autoridades no dia 3 de Janeiro.

Na segunda-feira passada, o suspeito foi interceptado pela PJ e confessou o crime. Porém, indicou que já não tinha o dinheiro, uma vez que perdeu os 500 mil dólares no jogo. O suspeito, de 39 anos, foi presente ao Ministério Público na segunda-feira, acusado de furto qualificado.

No outro caso, há três vítimas, entre os 29 e 32 anos, que são colegas de trabalho e que partilham o mesmo apartamento na zona da Areia Preta. No dia 7 de Dezembro, as mulheres aperceberam-se de que tinha desaparecido dinheiro e o relógio de uma delas. O valor em numerário que tinha desaparecido era 33 mil patacas e o relógio valia 100 mil patacas.

As mulheres apresentaram queixa às autoridades no dia 8 de Dezembro. Os agentes da PJ dirigiram-se ao apartamento e verificaram que as portas e janelas estavam em bom estado, o que dava a entender que a entrada não tinha sido forçada. Através das imagens de videovigilância do edifício, os agentes verificaram que na tarde do dia 6 de Dezembro um homem que não morava naquele prédio entrou e subiu no elevador, acompanhando outros moradores. Segundo o relato da porta-voz da PJ, o homem então viu que a porta do apartamento das mulheres estava mal fechada, entrou e roubou o dinheiro e o relógio.

Depois do furto, o homem deixou Macau imediatamente em direcção à China continental. No entanto, ao tentar voltar a entrar em Macau através das Portas do Cerco, os agentes da PSP interceptaram-no e o homem acabou por confessar o crime. O arguido explicou aos agentes que no dia 5 de Dezembro veio a Macau para jogar no casino e que acabou por perder o dinheiro que tinha e que foi por isso que cometeu o crime, com o objectivo de reaver algum do dinheiro perdido. O homem foi presente ao Ministério Público acusado de furto qualificado.