Designer de moda de origem macaense é a nova parceira da H&M

Simone Rocha

FOTOGRAFIA: DR

Neta de português residente em Macau, filha de macaense de Hong Kong. Simone Rocha acaba de firmar uma parceria com a conhecida marca sueca H&M. A colecção será colocada à venda em Março.

A designer de moda de origem macaense Simone Rocha foi apresentada como a mais recente parceira da conhecida marca de roupa H&M. Nascida na Irlanda, a nova “colecção-cápsula” contemplará peças de vestuário para homem, senhora e criança. É a primeira vez que Simone estiliza para a família.

A nova colecção terá roupa para qualquer ocasião, desde os vestidos de tule às peãs mais formais, passando pelas camisas, casacos, malhas, t-shirts e acessórios.

Em comunicado, a marca sueca congratula a parceria com a macaense. “Simone Rocha é a primeira designer irlandesa a colaborar desta forma com a H&M. As suas peças transmitem a sua herança pessoal intercultural, desde as tradições e técnicas artesanais de Hong Kong aos maiores vultos da história da arte”.

A designer recorre ao brilho, aos florais ousados, a fotografias e bonecas, mas também às pérolas e às silhuetas. E o conceito contempla também a roupa masculina e infantil.

“Estou bastante entusiasmada por trabalhar com a H&M. Trata-se verdadeiramente de uma celebração dos meus conceitos e das influências que me moldaram”, começou por dizer Simone Rocha. “Enquanto designer e enquanto consumidora, tenho sido muito fã do conceito de colaboração da H&M. Margiela, Alber Elbaz, Comme des Garçons – é uma lista impressionante para se fazer parte”, referiu a designer de origem macaense.

Lançamento previsto para Março

A colecção de parceria Simone Rocha x H&M será lançada a 11 de Março, numa altura que a estilista celebra uma década da sua própria marca, independente e sediada em Londres.

“A Simone é um namoro antigo da H&M. Esta colaboração oferece, a um novo público, a possibilidade de ter uma peça muito especial. A H&M tem estado bastante inspirada por trabalhar com uma designer que pensa constantemente a feminilidade contemporânea, bem como a situação das mulheres e que está tão empenhada na excelência da produção. Cada peça, nesta colecção, é única”, assume Ann-Sofie Johansson, consultora da H&M.

Com o anúncio desta nova colaboração, a marca sueca colocou online excertos de entrevistas com Simone Rocha e com personalidades que integram o seu universo criativo, onde se incluem a activista Adowa Aboah, a artista Kesewa Aboah, a manequim Tess McMillan e a actriz Daisy Edgar-Jones.

Simone Rocha nasceu em Dublin em 1986 e formou-se em moda no National College of Art and Design da capital irlandesa em 2008, tendo-se estreado na Semana de Moda de Londres em 2010. A designer é filha de pai macaense nascido em Hong Kong – o também designer John Rocha – e de mãe irlandesa. O nome de família Rocha vem do avô paterno, português residente em Macau.

G.L.P.