Críticas do Congresso dos EUA ao modelo eleitoral de Macau são “injustas”, consideram especialistas

A ausência de sufrágio universal nas eleições para a Assembleia Legislativa e do Chefe do Executivo em Macau são algumas das críticas apontadas no último relatório da Comissão Executiva do Congresso dos Estados Unidos da América sobre a China. Na opinião de especialistas, as críticas das autoridades norte-americanas ao modelo eleitoral de Macau são “injustas” e estão relacionadas com a situação política de Hong Kong, sendo também uma “forma indirecta de atacar Pequim” no contexto de tensões económicas entre as duas superpotências.

As críticas apontadas a Macau no relatório da Comissão Executiva do Congresso dos Estados Unidos da América para a China, nomeadamente a ausência de sufrágio universal nas eleições da região, são, na opinião de especialistas, despropositadas e “injustas”, e têm como objectivo atacar de “forma indirecta” Pequim, à imagem do que tem acontecido com a região administrativa especial de Hong Kong.

“A maior parte das vezes os EUA falam de Hong Kong em vez de Macau. E quando falavam das questões de Macau abordavam questões de tráfico humano. Não me lembro de abordarem as questões relacionadas com o sufrágio universal”, começou por dizer Larry So, analista político, em declarações ao PONTO FINAL, acrescentando que “a forma como abordaram a inexistência de um sufrágio universal foi bastante injusta com Macau”.

No relatório divulgado na sexta-feira passada, as autoridades norte-americanas apontaram críticas a Macau, nomeadamente no que toca à ausência do sufrágio universal na região. O Congresso americano assinalou que a Lei Básica de Macau prevê um “alto grau de autonomia” para a região, bem como o “direito de eleger e de ser eleito” nas eleições da região. “A comissão não observou progressos em relação ao sufrágio universal durante 2020”, pode ler-se no documento que se foca, sobretudo, em situações que aconteceram em 2019.

“É um facto que até ao momento ainda não temos sufrágio universal para a eleição de todos os membros da Assembleia Legislativa, assim como não há sufrágio universal na eleição do Chefe do Executivo. No entanto, temos eleições directas para um determinado número de deputados na Assembleia Legislativa tal como acontece em Hong Kong”, recordou Larry So.

Preocupações dos EUA sobre sufrágio universal em Macau eram inéditas até agora

No entender de Eilo Yu Wing Yat, professor associado do Departamento de Administração Pública e Governamental da Universidade de Macau, esta posição dos EUA está directamente relacionada com os acontecimentos de Hong Kong nos últimos dois anos. “Creio que esta é a primeira vez que o Governo do EUA levanta preocupações sobre a questão do sufrágio universal nas políticas de Macau. Uma questão é abordar as questões económicas e sociais, mas desta vez abordaram directamente a questão política de Macau. A minha interpretação é: parece-me que o Governo dos EUA não está só interessado na questão política de Macau, mas sim na de Hong Kong, onde realmente se discute essa questão do sufrágio universal nas eleições no contexto do modelo ‘Um País, Dois Sistemas’”, afirmou Eilo Yu Wing Yat.

Em Macau, Ho Iat Seng foi eleito Chefe do Executivo a 25 de Agosto de 2019 com 392 votos num colégio eleitoral de 400 pessoas numas eleições em que foi candidato único. No relatório do Congresso norte-americano pode ler-se que, duas semanas antes de ser eleito, Ho Iat Seng reuniu-se com elementos da Associação Novo Macau, para assegurar que a reforma política iria fazer parte das suas acções. O relatório recordou também que antes das eleições para Chefe do Executivo, em 2019, a Associação Novo Macau promoveu uma sondagem que indicou que 94% das pessoas que responderam queriam que o Chefe do Executivo da região fosse eleito por sufrágio universal. A sondagem da Novo Macau foi encurtada, já que alguns elementos da associação terão sido alvo de insultos e ameaças.

Apesar das críticas dos EUA, Eilo Yu Wing Yat não acredita que Macau possa vir a ser alvo de sanções à imagem do que aconteceu com Hong Kong. “Em Hong Kong a situação está a piorar e o Governo dos EUA já assumiu uma posição forte com sanções, e ao mesmo tempo intensificou a discussão em torno das questões de direitos humanos em Macau. Agora começaram a falar sobre o desenvolvimento democrático em Macau. Isto mostra que os EUA não estão só a falar na questão de Hong Kong, mas sim sobre o modelo ‘Um País, Dois Sistemas’, pois é isso que eles realmente querem projectar. Não acredito que os EUA venham a tomar muitas medidas em relação a Macau sobre esta questão do desenvolvimento democrático”, afirmou o professor universitário.

Forma indirecta de atacar Pequim

Uma opinião partilhada por Larry So. “Estas críticas dos EUA à inexistência de sufrágio eleitoral em Macau estão relacionadas com a agitação política de Hong Kong, sem dúvida. Macau e Hong Kong são duas regiões administrativas especiais da China com uma Lei Básica, mas que são diferentes entre si. As críticas apontadas às regiões administrativas especiais da China são uma forma indirecta de atacar Pequim. Em termos de relações internacionais, os ataques a Hong Kong e Macau são uma forma de pressão sobre Pequim para que os elementos democráticos inseridos na Lei Básica tenham mais relevância, e por isso é fácil de criticar e dizer que Macau não está a fazer o suficiente nessa matéria. Por isso, indirectamente, os EUA estão a atacar o Governo Central, sem tomar qualquer acção ou medida directamente”, assinalou o analista político.

No documento divulgado na sexta-feira, as autoridades norte-americanas fizeram uma recomendação para que fosse definido, pelo Governo chinês e de Macau, uma data para a implementação de eleições em Macau para Chefe do Executivo e para a Assembleia Legislativa através de sufrágio universal, de acordo com os artigos 45 e 68 da Lei Básica e o artigo 25 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Para o deputado Ng Kuok Cheong, a introdução do sufrágio universal em Macau tem sido propositadamente atrasada pelo próprio Governo Central. “Naturalmente que essa ideia, esse conceito de sufrágio universal, será sempre recorrente não só na sociedade de Macau, mas também na Assembleia Legislativa. Especialmente nestes três anos, o Governo Central demonstrou que não pretende qualquer tipo de desenvolvimento no sistema político de Macau no sentido de o tornar mais democrático, para assim manter controlo sobre o ambiente político de Hong Kong. Creio que manter controlo sobre o ambiente político de Hong Kong seja a grande prioridade do Governo Central e, por isso, o desenvolvimento democrático em Macau tem sido atrasado, mas creio que é assunto que continuará a ser discutido”, referiu o deputado em declarações ao PONTO FINAL.

Para além da questão do sufrágio universal, o relatório do Congresso norte-americano recordou ainda o caso da proibição, em Agosto de 2019, de uma manifestação em Macau em solidariedade para com os manifestantes pró-democracia de Hong Kong e do cancelamento de uma exposição sobre o massacre de Tiananmen. Em resposta, o Governo de Macau devolveu as críticas e considerou que o relatório “ignora os factos” e que os EUA “falham na sua própria governação” enquanto “criticam os assuntos internos de Macau”. “Esta prática de jogar com dois pesos e duas medidas é ridícula e impopular”, referiu o Executivo em comunicado.

“Até este momento, penso que as críticas dos EUA a Macau são muito comuns, e creio que não escreveram nenhuma mentira sobre o que se passa em Macau. Mas não creio que tenha qualquer influência substantiva na política económica”, considerou Ng Kuok Cheong.