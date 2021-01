Novo Macau não desiste da Colina da Penha e pressiona Governo

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

A paisagem da Colina da Penha está sob ameaça por causa dos planos do Governo da RAEM para o lago Nam Van. A Associação Novo Macau, através de uma carta, questiona as autoridades sobre o que vai suceder em seguida

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

Num documento com dez questões plasmadas, a Associação Novo Macau (ANM) insiste em saber quais, de facto, são os planos para a zona C do lago Nam Van, uma vez que, de acordo com o que continua em cima da mesa, a histórica paisagem citadina da Colina da Penha corre o risco de sair afectada. Os terrenos em causa ficam situados ao lado do edifício do Tribunal Judicial de Base e do Tribunal de Última Instância e terão como finalidade a construção de mais tribunais.

A questão tem vindo a ser alvo de debate nas últimas semanas. A ANM fala mesmo em “destruição permanente da paisagem colina-mar-cidade” daquela zona do território. Os democratas acreditam que é preciso um estudo aprofundado sobre o impacto que o projecto irá ter na vista panorâmica da Colina da Penha.

A associação política relembra que até ao momento o Governo ainda não encontrou uma solução para o problema. A “recolha de ideias conceptuais do plano das zonas C e D do Lago Nam Van”, iniciativa conjunta da Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) e do Instituto Cultural (IC), já vem de 2010 e não teve, provavelmente, o resultado esperado pelo Executivo.

Agora, a ANM pretende ver resolvido aquilo a que chamam de “contradições” e, por isso, entregou recentemente os resultados de uma petição ao Conselho do Planeamento Urbanístico (CPU) na sede da DSSOPT a exigir que fosse respeitado o resultado da consulta pública sobre dois projectos urbanísticos para a Zona C do Lago Nam Van. A ANM tem vindo a lembrar que o Governo recebeu mais de uma centena de opiniões contra o projecto durante a consulta pública, e apenas uma opinião a favor. Ao mesmo tempo, os democratas escreveram formalmente ao Centro do Património Mundial da UNESCO, onde a associação pretendeu informar sobre a situação dos terrenos e o impacto das construções, apelando a uma melhor supervisão da conservação do património mundial de Macau.

Uma vez que o Governo liderado por Ho Iat Seng não considera haver um dano permanente da paisagem da Colina da Guia com a construção dos edifícios, a ANM questiona “que tipo de dano é afinal considerado permanente”.

O documento de auscultação pública promovido pelo Governo há mais de 10 anos propunha haver um relação interactiva entre o desenvolvimento da área e a paisagem envolvente, por forma a realçar aquilo que há de mais histórico e tradicional na paisagem da Penha. Agora a ANM, quer saber afinal onde está o valor encontrado pelo Governo de Chui Sai On, que Ho Iat Seng agora parece não ver.

Naquela altura, a população foi muito clara na sua posição, tendo inclusive proposto o aumento da zona tampão de protecção para a Colina da Penha e para o lago Nam Van. O Executivo assumiu que as ideias da população eram interessantes e agora, na interpelação entregue ontem, a ANM quer saber se o Governo mantém a mesma bitola de “promessa solene”.

IC descarta relevância da paisagem

Nas últimas reuniões do CPU, o IC defendeu que a ponte Nobre de Carvalho e todo o litoral que abrange as zonas C e D do lago Nam Van “não estão sujeitos à protecção de património mundial”. Ainda assim, a UNESCO está preocupada com a situação, assume a ANM que, mais uma vez, fala na relevância da paisagem como património a proteger.

Ao mesmo tempo, referem os democratas, o plano director da RAEM para os próximos 20 anos propõe que o limite de altura dos edifícios naquela zona seja limitada a 62,7 metros, precisamente a altura da Colina da Penha. A ideia, defende a ANM, não representa a vontade da população que se opôs categoricamente na consulta pública de 2020.

A Novo Macau fala ainda em “diz que disse” por parte do secretário para os Transportes e Obras Públicas e IC. Raimundo do Rosário, sugere a ANM, terá dito no passado que o Governo realizou um estudo de impacto paisagístico, mas o IC apenas terá fornecido alguns dos documentos necessários na reunião do CPU. Com isso, acusa a associação, seria quase impossível convencer a população de que a proposta para a zona C do lago Nam Van “não vai destruir a paisagem colina-mar”.

A ANM quer que o Governo torne público, de uma vez por todas e integralmente, todos os relatórios, dados e informações relacionados com estudos de impactos paisagísticos relacionados com a zona em discussão. Os democratas defendem ainda que o Governo nunca falou em especial demanda pelo judiciário para se localizar na zona C do lago.

Esta questão tem sido um cavalo de batalha para a ANM que, em Dezembro passado, também entregou uma petição ao Chefe do Executivo apelando à suspensão dos planos urbanísticos para o lago Nam Van. “Não pode haver relaxamento de altura na zona C no Lago sob pena de a vista entre a Colina da Penha e a ponte velha ficar totalmente cortada”, defendem os democratas.

A última reunião do CPU, no início deste mês, demonstrou que os dois projectos merecem o apoio da esmagadora maioria dos vogais do Conselho, que defendem a prioridade de contemplar a evolução da cidade.