Ho Iat Seng garante empenho continuado na prevenção e controlo da pandemia

FOTOGRAFIA: GCS

O Chefe do Executivo reiterou ontem que o território vai continuar empenhado na prevenção e no controlo da covid-19 “face à complexidade e incerteza da evolução” da pandemia, “sem nunca baixar a guarda”. Ho Iat Seng falava por ocasião da recepção da festa da Primavera, organizada pelo Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na RAEM, este ano com uma redução significativa do número de convidados e transmissão ‘online’.

“Face à complexidade e incerteza da evolução da pandemia mundial, o Governo da RAEM continuará empenhado na estratégia ‘prevenir casos importados e evitar o ressurgimento interno’, sem nunca baixar a guarda”, garantiu.

O objectivo do Governo é a “recuperação do desenvolvimento socioeconómico” do território, salientou Ho, lembrando o “grave impacto nos diversos setores de actividade de Macau” do novo coronavírus, que “afetou profundamente a vida dos residentes”. “Conseguimos garantir a segurança de Macau, proteger a saúde e a vida dos residentes e alcançar resultados positivos, nada fáceis de atingir, no combate à pandemia”, acrescentou.

De acordo com o líder do Executivo, “O Governo implementou uma série de medidas eficazes de estabilização da economia e de garantia do emprego e da qualidade de vida da população, e Macau registou uma conjuntura socioeconómica estável e novos progressos em todas as vertentes”. Para o governante, “o ano novo traz novas esperanças”, numa referência ao Ano Novo Lunar, que se assinala em 12 de fevereiro.

“O Ano do Búfalo marca o início do 14.º Plano Quinquenal Nacional, e a entrada do país numa nova fase de desenvolvimento trará indubitavelmente maiores oportunidades de desenvolvimento para Macau”, disse Ho Iat Seng, destacando a participação do território na ‘dupla circulação’ económica da China e na promoção do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ com “características de Macau”.