Governo prepara com pinças chegada de 115 residentes vindos de países de alto risco

Na quinta-feira, aterra em Macau um voo proveniente de Tóquio, em que a maior parte dos passageiros vem de países de alto risco epidémico, como Portugal ou o Reino Unido. As autoridades de saúde de Macau estão a preparar a sua chegada com especial cuidado. Os 115 passageiros são aconselhados a não ir à casa de banho durante o voo, terão de fazer dois testes de ácido nucleico à chegada e serão levados para uma zona especial do aeroporto; depois seguem para o hotel designado para cumprir quarentena.

André Vinagre

O Governo vai implementar medidas rigorosas para receber os 115 passageiros que chegam na quinta-feira, 21 de Janeiro, provenientes de Tóquio. Isto porque os viajantes que chegam nesse voo passaram por países considerados de alto risco epidémico, como Portugal ou o Reino Unido.

Na conferência de imprensa de ontem do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, Alvis Lo Iek Long, médico da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, detalhou que, antes de partirem, os passageiros terão de ser portadores de um teste negativo de ácido nucleico.

Ainda em Tóquio, será distribuído equipamento de protecção aos 115 residentes de Macau que querem voltar: máscaras, óculos de protecção e luvas descartáveis, por exemplo. Este equipamento de protecção terá de ser usado durante todo o voo. Durante a viagem, os passageiros são aconselhados a não usar a casa de banho e as autoridades de Macau providenciam fraldas a quem as quiser usar. No avião, serão apenas distribuídos alimentos secos.

À chegada, o avião vai parar num espaço especial do Aeroporto de Macau e os passageiros vão sair do aparelho de forma faseada para evitar o contacto. Depois, serão levados para uma zona onde farão dois testes de ácido nucleico, um deles teste rápido, cujo resultado será conhecido em duas horas. Os passageiros que testem negativo à Covid-19 serão então encaminhados para o hotel designado, o Grand Coloane Resort. Desta vez, os residentes não poderão escolher o hotel designado onde querem ficar em isolamento durante 21 dias. Já os passageiros com teste positivo serão levados para o centro clínico de saúde pública do alto de Coloane. Lau Fong Si, representante dos Serviços de Turismo, aproveitou para apelar aos familiares e amigos dos residentes que não se desloquem ao aeroporto nem ao hotel aquando da sua chegada.

Estas medidas são justificadas pela nova estirpe do coronavírus e têm como objectivo que haja propagação na comunidade. Alvis Lo Iek Long salientou que a operação vai envolver profissionais do Corpo de Bombeiros, da Air Macau, do Corpo de Polícia de Segurança Pública, da Direcção dos Serviços de Turismo, do aeroporto, dos Serviços de Alfândega e do Instituto para os Assuntos Municipais. “Vamos realizar acções de formação para estas pessoas ensinando maneiras de diminuir risco de infecção”, indicou.

Lau Fong Chi detalhou que a maior parte dos 115 passageiros tem menos de 25 anos, havendo também idosos e crianças. A responsável dos Serviços de Turismo disse não ter estatísticas sobre as nacionalidades dos residentes. “Sabemos que há quem venha de Portugal e Inglaterra, e eles vão apanhar o voo em Tóquio, isto significa que ainda há pessoas que vêm do Japão, bem como Irlanda e Austrália”, referiu.

Nesta conferência de imprensa, Alvis Lo Iek Long reiterou que as vacinas vão chegar a Macau no primeiro trimestre do ano. O responsável adiantou, porém, que a prioridade na administração das vacinas será dada às pessoas de risco elevado e depois a todos os outros residentes de Macau. “Mas como temos reserva abundante de vacinas, não se preocupem com isto”, assegurou.