Fitch atribui notação ‘BB+’ à SJM Holdings

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

A Fitch Ratings atribuiu à SJM Holdings um rating de incumprimento emitente (IDR, na sigla inglesa) de longo prazo em moeda estrangeira de ‘BB +’ com perspectiva negativa, algo histórico, e um rating sénior sem garantia de também ‘BB +’. A Fitch atribuiu ainda às notas seniores em dólares norte-americanas propostas pela operadora de jogos de Macau uma classificação de ‘BB +’.

Os ratings reflectem o histórico da empresa fundada pelo magnata Stanley Ho de manter uma posição financeira conservadora, com operações bem estabelecidas em Macau. A Fitch prevê que a dívida líquida ajustada/EBITDAR recuperará em 2022 e 2023, impulsionada pela inauguração do Grand Lisboa Palace, resort integrado do grupo proposto para abrir no Cotai este ano.

Os principais constrangimentos ao perfil de crédito incluem a concentração geográfica no competitivo mercado do jogo de Macau e uma posição de mercado mais fraca do que os pares devido à sua menor exposição no Cotai. A perspectiva negativa reflecte o risco de uma recuperação mais lenta do que o expectável, o que pode resultar de restrições de viagens prolongadas e um lento arranque do novo casino.

As notas propostas são avaliadas no mesmo nível do rating sénior sem garantia real da SJM Holdings, pois representam as obrigações incondicionais e irrevogáveis ​​da empresa, diz a Fitch, que acredita que empresa pretende usar os recursos líquidos das notas propostas para refinanciar a dívida existente e para propósitos corporativos gerais.

Como em todo o sector do jogo em Macau, as operações da SJM Holdings ficaram severamente afectadas pelas restrições de viagens entre a China continental, Hong Kong e Macau. A receita líquida de jogo diminuiu 79% nos primeiros nove meses de 2020, em linha com a redução de 83% da receita bruta do jogo do mercado de Macau.