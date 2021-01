“Contos de Ou-Mun”, de António Correia, reavivados em edição bilingue

A obra faz este ano 25 anos da sua primeira edição. Autor doou valor total da venda de 50 exemplares à Associação Fu Hong.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

Chega agora às livrarias a edição bilingue de “Contos de Ou-Mun”, da autoria do advogado António Correia. Em português e chinês, a obra foi publicada ainda durante o ano passado e tem a chancela da LITS Macau, uma empresa vocacionada para a tradução e outras actividades de natureza linguística e cultural, principalmente as relacionadas com as duas línguas oficiais de Macau.

Em comentários à obra, segundo o professor Seabra Pereira no seu “Delta Literário de Macau”, ”o título sugere o que depois efectivamente se depara no livro: breves narrativas realistas de espaço e de costumes, onde uma personagem telúrica e colectiva avulta por detrás ou em torno das demais personagens individuais e grupais – a cidade de Macau…”.

Já em 1996, o também professor Orlando Neves conclusivamente escreveu, no prefácio à primeira edição, que os “Contos do Ou-Mun não são uma obra local. Participam, exemplarmente, de uma reflexão universal”.

O livro, primeiramente editado pela Livros do Oriente em 1996, vê agora uma nova edição com tradução chinesa da autoria de Iok Lan Fu Barreto. As ilustrações da nova obra estão a cargo de Teresa Portela. A edição de há 25 anos continha ilustrações de Emílio Remelhe. O prefácio, esse, está a cargo de Orlando Neves, em ambas as edições.

Solidariedade

A totalidade do valor da venda de 50 exemplares desta nova edição foi integralmente doada à Associação Fu Hong, como contributo para a prossecução da sua benemérita actividade social, revelou a LITS em nota enviada às redações.

António Correia, advogado e um dos fundadores do escritório de advocacia C&C, residiu em Macau cerca de 20 anos e regularmente se desloca e permanece no território por largos períodos. Chegou a ser deputado à Assembleia Legislativa.

O autor tem obra literária divulgada e reconhecida, maioritariamente poesia, mas também ficção e crónica. Publicou em Macau, Portugal, Brasil e Japão.

Das mais diversas obras publicadas por António Correia, que tem colaborado igualmente com a imprensa, destacam-se, na poesia, “Amagao Meu Amor” (sonetos), Macau, 1992, “Rua Sem Nome” (romance), Lisboa, 1999, e, “Lisboa, em Haiku”, edição trilingue, em português, inglês e japonês, Lisboa, 2015. Participou ainda em diversas antologias de poesia de onde se destaca a última, editada em 2020 em Macau, intitulada “Rio das Pérolas”, com a chancela da Ipsis Verbis e coordenada pelo poeta português António MR Martins.

“O seu conceito de liberdade insere-se também numa óptica ocidental e oriental, pois representa metaforicamente o sentido de liberdade ainda vivo na cidade de Macau e explicitado na harmoniosa convivência entre diferentes crenças”, escreveu a italiana Michela Graziani no trabalho académico “Luz e Negrume – Para uma reflexão do sentido da vida em António Correia”.