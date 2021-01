Coleccionador de imagens de genitais masculinos apanhado a filmar homem na casa de banho

Um homem foi apanhado a filmar dissimuladamente outro homem na casa de banho de um hotel do Cotai. O arguido admitiu que tinha esse hábito e a polícia descobriu, no seu computador, fotografias e vídeos de órgãos sexuais masculinos.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Numa casa de banho de um hotel da zona do Cotai, um homem foi apanhado a filmar outro homem por cima da cabine. Quando estava na casa de banho, o queixoso viu um telemóvel na parte de cima da cabine e acabou por conseguir interceptar o homem que o filmava e chamar a segurança do hotel. O caso aconteceu no passado sábado e foi relatado pelo porta-voz da Polícia de Segurança Pública (PSP) na conferência de imprensa de ontem.

Após a chegada dos agentes da autoridade, o arguido, um agente de seguros de 31 anos, admitiu que estava a filmar o outro homem, também na casa dos 30 anos. O agente de seguros começou por garantir aos agentes da PSP que tinha apagado todos os vídeos e fotografias, mas quando os agentes foram a casa do arguido encontraram no seu computador pessoal 24 fotografias e dois vídeos de órgãos sexuais masculinos. Estes tinham sido recolhidos apenas através de conversas online. Segundo o porta-voz da PSP, o arguido indicou que tinha o hábito de recolher fotografias e vídeos de genitais masculinos há cerca de um ano. O homem foi ontem encaminhado ao Ministério Público (MP) acusado de devassa da vida privada.

Na mesma conferência de imprensa, a porta-voz da Polícia Judiciária (PJ) relatou um caso em que um homem de 46 anos de idade foi levado ao MP acusado de ofensa à integridade física por ter pontapeado a enteada de 12 anos.

A criança dirigiu-se à esquadra com a sua tia no dia 12 de Janeiro e contou que, dois dias antes, o padrasto tinha acordado e, por achar que ela não tinha tomado o pequeno almoço, lhe deu um pontapé e a empurrou. Segundo a criança, esta não foi a primeira vez que o padrasto lhe bateu. A avaliação médica à criança confirmou a agressão. O homem foi detido no dia 13, mas negou as agressões. O arguido foi presente ao MP no dia 15.

Na conferência de imprensa, o porta-voz da PSP detalhou um caso de apropriação de coisa achada. Na manhã do dia 31 de Dezembro, uma mulher saiu do táxi onde seguia na Avenida da Praia Grande e deixou cair a carteira. A mulher participou o caso às autoridades que, através do sistema ‘Olhos no Céu’, verificaram que um homem a apanhou do chão e usou 150 patacas que estavam no Macau Pass.

Depois de gastar o dinheiro que estava no Macau Pass da vítima, o homem pôs a carteira no caixote do lixo. A queixosa alegou depois que a carteira tinha um valor de quatro mil dólares de Hong Kong.

Na conferência de imprensa de ontem, as autoridades relataram também um caso de burla online. A vítima enviou 420 mil renminbi para ser investido através de uma aplicação online e, quando começou a receber dividendos, já não conseguiu retirar o dinheiro que tinha investido. Num outro caso semelhante, a vítima perdeu 200 mil renminbi.