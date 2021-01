Sulu Sou quer regras mais apertadas na contratação de estrangeiros para a Função Pública de Macau

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Numa interpelação escrita enviada ao Executivo, Sulu Sou pediu um maior controlo no sistema de contratação de trabalhadores estrangeiros para a função pública de Macau e exigiu uma revisão dos procedimentos para promover a contratação de residentes. O deputado pró-democracia exigiu esclarecimentos sobre as razões que levaram o Governo à contratação de 134 estrangeiros para os serviços públicos até Maio do ano passado.

O deputado e vice-presidente da Associação Novo Macau, Sulu Sou, quer mais transparência na contratação de trabalhadores estrangeiros para os serviços públicos e defendeu um reforço no controlo do sistema de contratação de estrangeiros para os quadros do Governo de forma a evitar “abusos”. Através de uma interpelação escrita enviada hoje ao Governo, Sulu Sou sugeriu que os pormenores dos contratos de trabalho individuais de trabalhadores estrangeiros sejam publicados em Boletim Oficial.

Na sequência de um pedido de informações de Sulu Sou à Assembleia Legislativa sobre o número de trabalhadores estrangeiros contratados pelos serviços públicos, o director dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP), Kou Peng Kuan, revelou que, até 31 de Maio de 2020, existiam “no total, 162 trabalhadores efectivos”, contratados em regime de contrato individual de trabalho de acordo pelos Serviços Públicos, a “exercerem funções como consultores ou em funções técnicas especializadas, dos quais 134 são contratados do exterior da RAEM”.

Para Sulu Sou, as contratações de trabalhadores estrangeiros para a Função Pública devem ser publicadas em Boletim Oficial e os dados actualizados regularmente. “A fim de aumentar a transparência da administração pública, facilitar melhor a supervisão conjunta pela comunidade e evitar abusos do sistema de ‘trabalhadores da função pública importados’, irá o Governo actualizar regularmente na Internet o número de estrangeiros empregados por cada departamento com contratos individuais de trabalho para assumirem funções de consultoria ou técnicos especializados, e publicar em Boletim Oficial o local de origem, currículo, razões de emprego e critérios para determinar os pontos salariais dos funcionários relevantes?”, questionou Sulu Sou.

Outra sugestão apresentada pelo deputado foi a emissão dos critérios adoptados pelos SAFP que vão determinar a contratação de mão de obra estrangeira. “Irá o Governo informar todas as considerações sobre o processo e os critérios específicos adoptados pelos SAFP para a emissão do consentimento de uma proposta de trabalho para ‘funcionários públicos importados’ que depois será avaliada pelo Chefe do Executivo?”, frisou Sulu Sou.

Na resposta enviada ao deputado, o director dos SAFP esclareceu que, até 31 de Maio de 2020, o Governo tinha contratado um total de sete consultores provenientes de Portugal e 134 profissionais e técnicos especializados, sendo 96 provenientes do interior da China, 18 de Portugal, 8 de Taiwan, dois de Hong Kong, um de Itália, Alemanha e Coreia do Sul. Os Serviços de Saúde contrataram 49 estrangeiros, enquanto que a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude contrataram 27. A Polícia Judiciária contratou 12 profissionais com funções técnicas especializadas, enquanto o Instituto Cultural contratou 9 e o Corpo de Polícia de Segurança Pública contratou 8.

“Em Maio de 2020, os cinco principais departamentos que empregaram estrangeiros para funções profissionais e técnicas foram os Serviços de Saúde, a DSEJ, a PJ, o IC e CPSP. Posso perguntar ao Governo quais são as razões que levam os departamentos relevantes a empregar regularmente estrangeiros? Cada departamento criou algum mecanismo para promover a contratação de residentes e diminuir o número de estrangeiros, quais os detalhes?”, concluiu Sulu Sou.