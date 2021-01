EUA criticam inexistência de sufrágio universal em Macau. RAEM diz que posição americana é “ridícula”

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

No relatório da Comissão Executiva do Congresso dos Estados Unidos da América para a China são apontadas falhas a Macau, nomeadamente na ausência de sufrágio universal nas eleições da região e também por ter sido impedida uma manifestação em solidariedade para com a causa de Hong Kong. Em resposta, o Governo da RAEM criticou o documento, dizendo que o Congresso americano tem “dois pesos e duas medidas”.

Foi divulgado na sexta-feira o relatório da Comissão Executiva do Congresso dos Estados Unidos da América para a China. No documento, as autoridades norte-americanas apontam críticas a Macau, nomeadamente no que toca à ausência do sufrágio universal na região. O Congresso americano lembra que a Lei Básica de Macau prevê um “alto grau de autonomia” para a região, bem como o “direito de eleger e de ser eleito” nas eleições da região. A este respeito, o Congresso afirma: “A comissão não observou progressos em relação ao sufrágio universal durante 2020”. O documento foca-se, sobretudo, em situações que aconteceram ainda em 2019.

Ho Iat Seng, candidato único às eleições para Chefe do Executivo da RAEM, foi eleito a 25 de Agosto de 2019 por um colégio eleitoral de 400 pessoas, tendo recebido 392 votos. O Congresso americano lembra que, duas semanas antes de ser eleito, Ho Iat Seng reuniu-se com elementos da Associação Novo Macau, afirmando que a reforma política iria fazer parte das suas acções. O relatório recorda também que antes das eleições para Chefe do Executivo, em 2019, a Associação Novo Macau promoveu uma sondagem que revelou que 94% das pessoas que responderam queriam que o Chefe do Executivo da região fosse eleito por sufrágio universal. A sondagem da Novo Macau foi encurtada, já que alguns elementos da associação foram alvo de insultos e ameaças.

A este respeito, as autoridades norte-americanas deixam uma recomendação: “Pedir ao Governo chinês e de Macau que defina uma data para a implementação de eleições em Macau para Chefe do Executivo e para a Assembleia Legislativa através de sufrágio universal, de acordo com os artigos 45 e 68 da Lei Básica e o artigo 25 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos”.

Além do sufrágio universal, o relatório americano foca-se ainda noutros pontos, como é o caso da proibição, em Agosto de 2019, de uma manifestação em Macau em solidariedade para com os manifestantes pró-democracia de Hong Kong. Na altura, as autoridades justificaram a decisão com os eventuais problemas de segurança que a manifestação poderia vir a criar.

Outro dos aspectos a que o Congresso americano chama a atenção tem a ver com o facto de, em Dezembro de 2019, antes de o Presidente chinês, Xi Jinping, vir a Macau, muitos jornalistas locais terem sido incomodados e ameaçados. Também antes de Xi Jinping vir a Macau, por altura do 20.º aniversário da RAEM, foram impedidos de entrar na região jornalistas, activistas e empresários.

O Congresso americano lembra também que, em Maio do ano passado, o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) revogou a autorização para uma exposição sobre o massacre de Tiananmen. Exposição essa que era realizada nos últimos 30 anos. As autoridades de Macau justificaram a decisão com a prevenção da pandemia.

O documento também faz referência ao tráfico humano e exploração sexual de mulheres. O Congresso americano cita uma reportagem do South China Morning Post, que indicava que algumas das mulheres eram trazidas para Macau a partir de zonas rurais da China, não lhes sendo dito que iriam trabalhar como prostitutas.

Através de um comunicado divulgado na madrugada do passado sábado, o Governo de Macau reagiu ao relatório da Comissão Executiva do Congresso americano, ressalvando que, desde a transferência de soberania, “Macau obteve grandes êxitos e os diversos trabalhos realizados alcançaram sucessos reconhecidos mundialmente”. O Executivo afirma que a RAEM “resistiu a muitos desafios, incluindo a epidemia da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus”.

“Macau trilhou com sucesso o caminho da aplicação do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ com características próprias e é geralmente respeitado pela comunidade internacional”, lê-se na resposta do Governo de Macau. O Executivo de Macau devolve as críticas e diz que o relatório “ignora os factos” e que os EUA “falham na sua própria governação”, porém, “criticam os assuntos internos de Macau”. “Esta prática de jogar com dois pesos e duas medidas é ridícula e impopular”, afirma o Governo.