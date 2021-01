Analistas do sector do jogo com baixas expectativas quanto ao Ano Novo Chinês

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Os alertas emitidos pelas autoridades do continente, para que os cidadãos não saiam das suas cidades durante o Ano Novo Chinês, vão fazer com que as receitas de jogo continuem baixas, prevêem analistas.

As autoridades de algumas regiões do interior da China têm estado a apelar a que os cidadãos não viagem durante o Ano Novo Chinês, que este ano acontece entre os dias 11 e 17 de Fevereiro. A província de Guangdong, que tem um peso grande no número de turistas que habitualmente entram em Macau, é uma das que está a apelar a que os seus residentes não viagem durante este período, no sentido de evitar a propagação da Covid-19.

“Este conselho [da China continental] só pode ter um impacto atenuante no potencial desempenho das receitas da indústria do jogo de Macau”, anteviu Ben Lee, sócio gerente da IGamiX Management and Consulting Ltd, ao portal GGRAsia. Luiz Lam Kai Kuong, investidor em ‘junkets’, salientou que, “mesmo antes de a China emitir este conselho, o sector [‘junket’] já estava preocupado quando o ressurgimento de casos de infecção por Covid-19 foi relatado em várias províncias”.

Ao GGRAsia, o investidor acrescentou que “o mais preocupante é se [a China continental] vai voltar a apertar a emissão de vistos de viagem” para as entradas em Macau, caso o vírus se volte a propagar no país. “Globalmente, o sector ‘junket’ é cauteloso – se não pessimista – sobre a forma como os negócios irão decorrer durante o período de Ano Novo chinês”, afirmou Luiz Lam Kai Kuong.

Por seu lado, Hoffman Ma Ho Man, director executivo da Hong Kong Success Universe Group Ltd, empresa investidora no Ponte 16, indicou ao portal que “seria excepcional” se o volume de negócios atingisse, durante o Ano Novo Chinês, metade dos níveis registados antes do início da pandemia. O empresário ressalvou que, antes dos apelos para os cidadãos não viajarem, os visitantes do interior da China tinham dado sinais de estarem “mais confiantes em fazer reservas antecipadas, em comparação com alturas anteriores, como em Novembro”.

Luiz Lam Kai Kuong sublinhou que há ainda muitas incertezas pela frente, nomeadamente no que toca à contenção da pandemia durante 2021 e também relativamente à lei chinesa que tem como objectivo controlar os fundos que saem do país para o sector do jogo. “Para estes últimos, temos ainda de ver como a lei é aplicada”, frisou o analista, acrescentando: “A China prometeu reprimir as actividades bancárias obscuras – o que já tem vindo a ser feito. Isto apenas tornou estas actividades mais secretas, e isso prejudica a acessibilidade de alguns jogadores aos seus fundos de jogo”.

“A política da China Continental é basicamente atacar o jogo VIP. A nossa projecção é de que em 2021, as receitas do jogo VIP de Macau possam atingir, talvez, 15% a 20% dos níveis pré-Covid-19”, disse Hoffman Ma Ho Man. “Quanto às receitas de jogo de massas, podem chegar a 80% dos níveis pré-Covid-19”, acrescentou. “Não é provável que nos aproximemos dos níveis de 2019 em 2021”, concordou Ben Lee.

A.V.