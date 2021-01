Quo vadis, Sands China?

Como se comportará a Sands China e, naturalmente, toda a sua operação em Macau daqui para a frente sem o seu timoneiro Sheldon Adelson? Essa é a grande incógnita, mas analistas dizem que a empresa poderá estar disposta a vender uma participação do negócio para obter favores do Governo.

Com as licença de jogo a expirar, não resta muita margem de manobra à Sands China. Após a morte do magnata Sheldon Adelson, mentor do mundo Sands, a operadora de jogo pode criar oportunidades aos investidores chineses por forma a tentar ganhar vantagens com isso na hora das novas concessões de jogo.

A empresa norte-americana pode estar, agora, mais na disposição de vender alguma participação e com isso ganhar algum tipo de favor no futuro próximo.

As licenças de jogo em Macau caducam em 2022 e o Governo liderado por Ho Iat Seng pouco ou nada tem adiantado sobre o assunto. “Isso representa uma janela de oportunidade para os investidores chineses entrarem e assumirem uma possível posição estratégica na empresa”, assumiu Ben Lee, fundador da consultoria de jogos de Macau IGamiX ao iGaming Brazil.

Na verdade, ter um parceiro chinês aumenta as hipóteses da Sands China conseguir obter uma nova concessão de jogo na RAEM, afirmou o mesmo analista. A Sands China controla uma grande fatia de hotéis e casinos de Macau. As receitas que chegam aos cofres da empresa vindas do Venetian, Parisian e Sands Cotai Central são apetitosas e a empresa mãe Las Vegas Sands quererá, naturalmente, continuar a recebê-las.

A Sands China também prepara a abertura total do projecto The Londoner em Macau para o próximo mês de Fevereiro o que demonstra bem a intenção da Sands continuar a operar em força no território.

Contudo, qualquer parceria entre os norte-americanos e investidores chineses deve sempre ter a anuência do Governo Central em Pequim. Muitos analistas defendem isso. “O aumento da participação chinesa em qualquer uma das grandes operadoras faz sentido por razões políticas e pode ser um fator positivo para os acionistas existentes”, afirmou a mesma publicação Matthew Ossolinski, presidente da Ossolinski Holdings.

Atendendo aos apelos diversificação económica por parte do governo local, a Sands China construiu o maior centro de convenções e exposições do território. Os seus resorts, para além de disponibilizarem diversos quartos aos turistas que visitam o território também possuem variados locais de restauração e lugares de entertenimento.

“Criar uma parceria com um investidor chinês aumentaria as probabilidades da licença do Sands China e também ampliaria a sua capacidade de marketing na própria China continental”, assume Anthony Lawrance, diretor-gerente da consultoria Greater Bay Insight.

Ainda assim, existem riscos. Os potenciais interessados podem ver-se a braços com batalhas judiciais relacionadas com o processo através do qual a Sands China obteve a sua licença de jogo em Macau no início dos anos 2000.

G.L.P.