Projectos de reparação financiados pelo Governo são adjudicados pela “proposta de menor preço”, diz IH

Em resposta a uma interpelação escrita pelo deputado Leong Sun Iok, o presidente do Instituto de Habitação referiu que o plano de apoio financiado pelo Governo para reparação de edifícios dá preferência a projectos com a “proposta de menor preço” e que a responsabilidade pela manutenção e segurança dos edifícios está ao cargo dos proprietários.

O presidente do Instituto de Habitação (IH), Arnaldo Santos, assumiu que os projectos de reparação de edifícios financiados pelo Governo são atribuídos às empresas inscritas na Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) que apresentem a “proposta de menor preço”.

A garantia foi dada pelo representante do Governo a 26 de Novembro de 2020 em resposta às dúvidas levantadas pelo deputado Leong Sun Iok numa interpelação de 23 de Outubro do ano passado. No documento enviado ao Governo, o representante da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) considerou que a “situação de apresentação de pedidos para o Plano de Apoio a Projectos de Reparação de Edifícios não é satisfatória” e pediu explicações à razão pela qual “durante mais de 10 anos só 40 edifícios realizaram inspecções”.

“Neste momento, existem em Macau mais de cinco mil edifícios com mais de 30 anos, assim, o Governo deve incentivar os proprietários dos edifícios a realizar inspecções recorrendo ao referido plano, com vista à detecção dos problemas dos edifícios e à respectiva reparação atempada. Que medidas tem o Governo para esse efeito?”, questionou Leong Sun Iok.

Na resposta ao deputado, Arnaldo Santos assinalou que a “responsabilidade pela manutenção da segurança dos edifícios deve ser assumida pelos proprietários, devendo estes convocar uma assembleia geral de condomínios para deliberar sobre a inspecção e a reparação dos edifícios e, em conformidade com as suas próprias necessidades, ponderar contratar uma empresa qualificada para proceder à reparação do edifício, ou candidatar-se, para o efeito, ao ‘Plano de Apoio a Projectos de Reparação de Edifícios’, implementado pelo Governo”.

Na interpelação escrita, Leong Sun Iok assinalou que as inspecções dos 40 edifícios que participaram no “Plano de Apoio a Projectos de Reparação de Edifícios” implicaram uma despesa de 6,79 milhões, sendo o valor médio concedido a cada edifício de cerca de 170 mil patacas, e perguntou sobre como são atribuídos os projectos de reparação de edifícios financiados pelo Governo. “Uma vez que as inspecções são feitas pelas entidades técnicas designadas pelo Conselho Administrativo do Fundo de Reparação Predial, e a fim do bom aproveitamento do erário público, como é que são escolhidas as mesmas? Como são definidas as respectivas despesas?”, referiu o deputado da FAOM.

Segundo Arnaldo Santos, os projectos são adjudicados de acordo com o valor do custo para os cofres do Governo. “O Instituto de Habitação irá convidar, por consulta escrita, empresas com funções de elaboração de projectos, constantes da lista das empresas inscritas na DSSOPT, para se candidatarem ao projecto de reparação, sendo este adjudicado a um dos concorrentes admitidos com a ‘proposta de menor preço’”, escreveu o presidente do IH.

Na opinião do deputado, o Governo deve organizar acções de formação relativas à inspecção de edifícios. “Perante um grande número de edifícios que, nos termos da lei, precisam de se sujeitar a inspecção periódica, quais são as condições que as instituições e o pessoal responsável pela inspecção deve satisfazer para assim poderem efectuar os respectivos trabalhos? O Governo deve organizar acções de formação relativas à inspecção de edifícios, por forma a conseguir quadros qualificados suficientes neste âmbito. Vai fazê-lo?”

De acordo com o presidente do IH, os proprietários de edifícios devem contratar técnicos qualificados de diferentes especialidades para procederem à respectiva inspecção. “A acreditação desses técnicos rege-se pelas disposições normativas consagradas no ‘Regime de Qualificações nos Domínios da Constrição Urbana e do Urbanismo’ e, nos termos deste regime, os técnicos inscritos devem sujeitar-se à frequência de acções de formação contínua com duração global não inferior a 50 horas em cada período de dois anos”, concluiu Arnaldo Santos, sugerindo ao deputado uma consulta à página do Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo “para mais informações”.