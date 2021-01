Morte de Adelson não vai desviar Sands do objectivo de desenvolver Macau, diz consultora

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Os analistas da consultora Sanford C. Bernstein acreditam que a morte de Sheldon Adelson, fundador da Las Vegas Sands, não vai fazer com que a empresa tire os olhos do objectivo principal, que é desenvolver o mercado asiático, nomeadamente Macau e Singapura.

O mercado asiático vai manter-se como a prioridade da Las Vegas Sands, mesmo após a morte do fundador e antigo presidente, Sheldon Adelson. De acordo com um comunicado divulgado pela consultora Sanford C. Bernstein Ltd. e citado pelo portal GGRAsia, os investidores não têm motivos para alarme.

Dias antes da morte de Sheldon Adelson, Rob Goldstein foi nomeado como presidente e director executivo da empresa. No entanto, Vitaly Umansky, Kelsey Zhu e Tianjiao Yu, analistas da consultora, dizem que vai ficar tudo na mesma: “Não esperamos que haja nenhuma alteração prática ou estratégica na Las Vegas Sands. O foco continua a ser desenvolver Macau e Singapura”.

A consultora nota que os negócios em Macau e em Singapura têm tido um desempenho superior em termos de receitas, em comparação com os investimentos da empresa em Las Vegas, mesmo durante o período de pandemia. Em Macau, a empresa opera o casino Sands, na península, o Venetian, o Parisian e o Sands Cotai Central, no Cotai. Em Singapura, a Sands gere o Marina Bay.

A família Adelson detém actualmente uma participação de 56,6% na Las Vegas Sands. No entanto, a propriedade directa de Sheldon Adelson era inferior a 9%, indica a Sanford C. Bernstein. Os analistas também não acreditam que a família Adelson reduza a sua participação na empresa após a morte de Sheldon.

Os analistas da Sanford C. Bernstein dizem ainda que “Patrick Dumont, genro de Adelson, e director financeiro do grupo, “deverá continuar a ser a figura chave da direcção e do conselho de administração, representando os interesses da família”. Apesar de Miriam Adelson, viúva do magnata, ter estado desde sempre ligada aos negócios da empresa, os analistas da consultora não acreditam que venha a desempenhar qualquer papel oficial na administração da Sands.

A consultora assinala ainda que Adelson já era “bem conhecido” e “largamente aceite” quer pelas autoridades de Macau e de Singapura, quer pelos investidores. Os analistas acreditam também que só em 2022 é que a Sands China e a Las Vegas Sands vão retomar o pagamento de dividendos aos accionistas.

Por fim, os analistas da Sanford C. Bernstein acreditam que, apesar de Sheldon Adelson nunca ter almejado entrar no sector do jogo online, Patrick Dumont talvez venha a ter uma visão diferente. “Acreditamos que a Las Vegas Sands está a avaliar a oportunidade do mercado”, indica.

Sheldon Adelson, fundador do império de casinos Las Vegas Sands, morreu na madrugada de terça-feira, aos 87 anos, vítima de cancro. Adelson era considerado o segundo magnata mais importante para a história do jogo em Macau, a seguir a Stanley Ho, e é recordado como “um visionário” a nível do desenvolvimento do Cotai, transformando uma zona de Macau que era vista por muitos com alguma desconfiança.

A.V.