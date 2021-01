Macau acaba 2020 com os preços dos alojamentos quase a metade

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Macau acabou 2020 com os preços dos alojamentos a caírem 49,89% em relação ao ano anterior, devido ao impacto que a pandemia teve no principal sector económico da capital mundial dos casinos, foi ontem anunciado.

O Índice de Preços Turísticos no quarto trimestre de 2020 diminuiu 15,26%, “devido principalmente à redução dos preços dos quartos de hotéis e do vestuário”, indicou a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, em comunicado.

“O índice de preços da secção alojamento (-49,89%) registou a maior diminuição homóloga”, enquanto “os índices de preços das secções vestuário e calçado (-12,49%), assim como divertimento e actividades culturais (-7,56%), desceram”, acrescentaram as autoridades.

Contudo, observou o organismo, o crescimento dos preços da joalharia compensou parte do decréscimo do Índice de Preços Turísticos no quarto trimestre de 2020.

Apesar da melhoria gradual do número de visitantes, a subida é ainda muito ligeira no território, que normalmente acolhe cerca de três milhões de visitantes por mês, mas que em 2020, devido à Covid-19, viu as suas operadoras de jogo a apresentarem centenas de milhões de euros em prejuízos.

De acordo com os últimos dados oficiais, no mês de Novembro, Macau recebeu pouco mais de 600 mil visitantes, menos 78,1% quando comparado com o mesmo período do ano passado. Entre Janeiro e Novembro entraram no território 5.237.441 visitantes, uma quebra de 85,6% face ao período homólogo do ano passado.