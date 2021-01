IH reitera que associações de condomínios não têm direito a apoio judiciário

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Sulu Sou instou o Governo a rever o regime geral de apoio judiciário, para permitir que as associações de condomínios tenham também apoio judiciário. Na resposta, o Instituto de Habitação (IH) diz apenas que, caso necessário, terão de ser os condóminos, em nome próprio, a avançar para a acção judicial.

Numa interpelação escrita entregue ao Governo no dia 7 de Dezembro, Sulu Sou apontou que “muitos proprietários de edifícios têm-se deparado com diversas dificuldades”, nomeadamente com conflitos com os promotores do edifício, a empresa de administração, ou mesmo os proprietários, envolvendo “longos processos judiciais”.

Assim, o deputado disse que o regime geral de apoio judiciário deve ser revisto, no sentido de permitir que as comissões administrativas com insuficientes meios económicos tenham também direito a apoio judiciário. Em alternativa, o vice-presidente da Associação Novo Macau pediu para que as comissões administrativas possam tornar-se pessoas colectivas, correspondendo às disposições relativas aos destinatários do regime vigente.

Numa resposta apresentada a 30 de Dezembro e remetida ontem por Sulu Sou às redacções, Arnaldo Santos, presidente do IH, frisou que “uma vez que a administração de condomínios não tem a qualidade de pessoa colectiva, não lhe pode ser concedido o apoio judiciário”. Arnaldo Santos explicou que quando há necessidade de recorrer a acções judiciais, a administração pode intervir em representação do interesse comum dos condóminos, mas não para a administração. “Independentemente da constituição ou não da administração, os condóminos podem decidir intervir na acção judicial em nome próprio e sem representação pela administração”, lê-se na resposta de Arnaldo Santos.

Na interpelação, Sulu Sou apontou também que a assembleia geral de proprietários deve tratar de vários assuntos, como a contratação de empresas de administração, projecto de despesas de condomínio, aprovação da utilização das partes comuns do edifício, etc. Por isso, Sulu Sou propôs: “Será que o Governo vai proporcionar aos proprietários mais apoios em termos de software e hardware, incluindo a marcação de locais para reuniões?”.

Arnaldo Santos indicou que o IH já presta apoio administrativo e que, além disso, também tem Curtas-metragens sobre os procedimentos da convocação das assembleias gerais dos condóminos”. O IH constatou também que “a entidade administradora também tem o dever de ajudar os proprietários do respectivo edifício no aproveitamento pleno do espaço do próprio edifício para convocar a reunião da assembleia geral do condomínio”.

Por fim, o deputado democrata perguntou ao Executivo “como é que o Governo vai enfrentar e tratar os conflitos, existentes ou potenciais, relativos à propriedade dos lugares de estacionamento existentes em muitos edifícios, com vista a evitar futuros e contínuos conflitos nos bairros comunitários”. Para responder, o IH citou a Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ), que referiu que a modalidade da propriedade dos lugares de estacionamento é definida com base no título constitutivo da propriedade horizontal.