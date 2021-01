DSEJ reforça fiscalização ao financiamento de escolas

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO/ARQUIVO

Em Setembro do ano passado, a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) foi vítima de uma burla que lesou o organismo em mais de 20 milhões de patacas através de subsídios atribuídos a uma escola privada para obras que não se realizaram. Na sequência, o Governo pediu à DSEJ que revisse os mecanismos de concessão de apoios às escolas. Ontem, a DSEJ anunciou que iria proceder a melhorias na fiscalização dos apoios.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A 29 de Setembro do ano passado, a Polícia Judiciária (PJ) deteve três suspeitos de lesarem a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) em mais de 20 milhões de patacas em subsídios, atribuídos através do Fundo de Desenvolvimento Educativo (FDE), a uma escola privada para obras que não se realizaram. Mais tarde, o Governo deu instruções ao organismo para rever os mecanismos em causa. A DSEJ deu ontem a resposta e apresentou “cinco melhorias” nos mecanismos de atribuição de apoios às escolas.

No comunicado, o organismo diz que, tanto a DSEJ como o FDE “têm vindo a cumprir as atribuições de fiscalização” do financiamento das escolas, tendo adoptado “medidas de acompanhamento de eventuais infracções”. Porém, depois do aumento do número de itens previstos no pedido de subsídio apresentado pelas escolas, “a DSEJ e o FDE têm vindo a proceder a uma revisão global dos trabalhos de fiscalização em conformidade com a realidade, implementando, de forma efectiva e adequada, diversas medidas de optimização, para que a fiscalização seja mais precisa e eficaz”, diz a nota.

No entanto, a DSEJ diz que serão feitas cinco melhorias. Primeiramente, a DSEJ diz que vai ser reforçada a fiscalização das entidades titulares em relação ao financiamento e administração das escolas. Serão, então, potenciadas as atribuições de fiscalização dos gestores das escolas; serão optimizados os actuais procedimentos e mecanismo de abertura e análise de propostas nas escolas, incluindo a introdução, nas comissões de análise de propostas, outros intervenientes educativos, “de modo a aumentar a transparência na abertura e análise das propostas”; será também reforçada a “consciência para a integridade e o cumprimento da lei dos dirigentes das escolas e do respectivo pessoal, potenciando as funções de fiscalização da entidade titular e do conselho de administração”.

A segunda melhoria que a DSEJ quer implementar no mecanismo de financiamento das escolas é a optimização dos procedimentos actuais relativos ao pagamento faseado do financiamento do FDE, juntamente com uma vistoria ‘in loco’, “de modo a reforçar a fiscalização da implementação dos planos das escolas”.

Será também divulgada a situação de concessão dos apoios financeiros às escolas, “de modo a aumentar a transparência na concessão desses apoios”. Nesse sentido, será publicada, no site do FDE, informação relativa aos concursos e análise de propostas das escolas, bem como a divulgação periódica da situação de concessão dos apoios financeiros às escolas e do resumo dos respectivos relatórios. A publicação das informações acontecerá trimestralmente.

Por outro lado, será ainda reforçada, mediante meios electrónicos, a fiscalização sobre a implementação de planos por parte das escolas. “A situação real de implementação dos itens será fiscalizada através de inspecções aleatórias, em maior grau, através da recolha, por via electrónica, de várias formas, das informações comprovativas dos planos realizados pelas escolas”, explica a DSEJ no comunicado.

Por fim, o organismo diz que, para além da conclusão do projecto subsidiado e da apresentação do relatório completo, as escolas devem ainda apresentar, no caso de ocorrerem alterações aos planos autorizados, um ofício de esclarecimento, assinado pelo representante da entidade titular, juntamente com o novo projecto. Depois, o FDE poderá vir a reduzir o montante do apoio financeiro, tendo em conta a situação.

Em conclusão, a DSEJ diz que, a par do FDE, vai continuar a estudar, “com maior profundidade”, os meios viáveis de reforço da fiscalização.