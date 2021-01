“A busca da arte é uma questão que os artistas têm de enfrentar ao longo das suas vidas”

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Hoje, pelas 18h30, na galeria da Fundação Rui Cunha, vai ser apresentada a exposição colectiva de pintura a óleo “Em Busca da Nossa Arte”, que reúne obras de 23 artistas, estudantes do quarto ano do Centro de Estudos Contínuos de Pintura em Macau, uma extensão da Escola de Artes da Universidade Hua Qiao em Cantão.

A Macau Education Fund Society da Universidade de Hua Qiao, representada pelo professor Jin Chengbin, proporcionou o apoio para que os 38 trabalhos dos jovens artistas fossem desenvolvidos ao longo dos últimos três anos de estudo nas técnicas da pintura a óleo.

O professor reitor associado da Escola de Belas artes da Universidade de Huaqiao, Jin Chengbin, falou ao PONTO FINAL acerca do projecto. “Estes artistas são estudantes da nossa escola e as suas obras são principalmente realistas, incorporando o amor, a consciência e a reflexão dos artistas sobre a vida”, explicou. Quando questionado acerca da altura simbólica de expor os trabalhos nesta altura, diz que existem razões subjectivas e objectivas para optar por mostrar estes trabalhos neste momento, uma vez que a epidemia de 2020 afectou todos os aspectos da vida humana e todas as indústrias estão a lutar”.

O professor realçou que espera que, através desta exposição, as pessoas possam encontrar caminhos mais emocionais e reflexivos, e aumentar a sua confiança e aspiração para o futuro. E que, ao mesmo tempo, através desta oportunidade, estes artistas possam ganhar confiança no seu caminho de aprendizagem artística e usar as suas obras para comunicar e acrescentar nova força à cultura e arte de Macau.

Esta mostra de 38 trabalhos exibidos, de 23 artistas de diferentes indústrias e origens, tem uma paixão comum: a arte da pintura a óleo. “A pintura a óleo académica tradicional baseia-se na ciência, tal como toda a sua estrutura, forma, perspectiva, anatomia, cor, e por isso tem um efeito realista sem paralelo”, refere Jin Chengbin. “As pinturas a óleo abstractas e expressionistas contemporâneas baseiam-se num sistema filosófico e expressam mais emoções, pensamentos e conceitos humanos, tais como as obras dos grandes artistas Picasso e Zao Wou-Ki”, indica.

“A busca da arte é uma questão que os artistas têm de enfrentar ao longo das suas vidas, e como o título da exposição mostra [‘No Caminho da Arte’], cada artista está constantemente a explorar e a aprender”, frisou, esperando que o público “possa encontrar um toque nas obras dos artistas, encontrar um raio de sol e calor nos seus corações”, de modo a dissipar a ansiedade e o medo trazidos pela epidemia e saudar a chegada do Ano Novo Chinês 2021.

Ho Cheng Wa, uma das artistas, com duas obras apresentadas na exposição chamadas “Avenida da Praia – Lotus in Wetland” e “Coloane – Leisure Moment”, explica que a sua inspiração para o projecto foi a beleza dos pântanos em Macau, onde as flores de lótus crescem e florescem e, segundo a própria, são um grande contributo para a beleza da pequena cidade que é Macau.

Lei Weng Kuong apresentou também duas obras da sua autoria “Macau 400 Years” e “Refugees”. A última obra referida é uma ode à fotografia de Sergey Ponomarev, vencedora do prémio de Pulitzer e que apresentada numa edição da revista New York Times de 2016. Aqui, o jovem artista Lei Weng Kuong refere que viu a ligação simbólica entre a fotografia e a obra “A jangada de Medusa”, e quis prestar uma homenagem com a sua interpretação a óleo.

A exposição vai estar disponível até ao dia 30 de Janeiro.