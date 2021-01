A arte suspensa de um lugar chamado Macau

“Terra Suspensa” está patente no Museu do Oriente, em Lisboa, até ao final desta semana. Desde Outubro passaram pela exposição que reúne trabalhos de quatro artistas de Macau mais de 1.600 pessoas. A mostra reflecte uma cidade a viver entre o desenvolvimento presente e as muitas camadas do passado. “Em Portugal posso encontrar a sombra da velha Macau, sei que a minha arte nasceu ali”, diz Eric Fok.

Hélder Beja

Os mapas desenhados por Eric Fok – em papel mas também em madeira e noutras superfícies – cruzam elementos contemporâneos e até distópicos com essa velha técnica cartográfica de outros tempos. Transformaram-se nos últimos anos numa imagem bem reconhecível da produção artística de Macau. Fok venceu prémios, tem exposto um pouco por toda a parte e entretanto desenvolveu uma relação com Portugal que já se adivinhava na sua obra mas que se aprofundou com a convivência do lugar. Agora, é ele o mais conhecido dos quatro artistas do território que expõem até domingo na galeria do piso térreo do Museu do Oriente, em Lisboa.

O tempo é de pandemia do novo coronavírus e, numa tarde de um dia de semana, o Museu do Oriente está praticamente vazio. Mesmo assim, “Terra Suspensa” – nome desta mostra patente na capital portuguesa desde Outubro e que conta ainda com trabalhos de Sharna Lam, Leong Chi Mou e Wong Ka Long – recebeu mais de 1600 visitantes desde a inauguração. Nela, entre outras personalidades, marcou presença Alexis Tam, antigo secretário para os Assuntos Sociais e Cultura da RAEM e actual chefe da Delegação Económica e Comercial de Macau em Lisboa.

“Terra Suspensa” revela peças de artistas ainda jovens, nascidos entre as décadas de 1970 e 1990, que na sua maioria viveram o antes e o depois da transferência de administração. “Há um anos discuti com Wong Ka Long a ideia de uma exposição em Portugal. Falámos nisso para a altura em que se cumprissem 20 anos sobre a transferência de administração de Macau, o que implica o fim de uma era e o começo de outra”, conta Eric Fok. “Isto fez-me pensar sobre o que é que compõe a Macau contemporânea. A sua formação pode incluir cultura, sociedade, política e economia. Tudo o que listei anteriormente forma o protótipo de Macau, por isso quero viajar para o ‘ontem’ de modo a descobrir as nossas relações de sangue.”

Além dos mais conhecidos desenhos de mapas de Fok, a exposição apresenta também arcas antigas onde o artista se propôs recriar a Arca de Noé de modo peculiar. “Sugiro que todos os animais estão à procura de um novo paraíso. Paradoxalmente, desenhei e imaginei o paraíso dentro da arca. Todos aqueles animais faziam parte da origem, mas de repente tornaram-se ‘outsiders’, por alguma razão. Talvez eles queiram melhorar as suas vidas e escapar ao desastre, estão a caminho de encontrar uma nova ‘casa’.”

A metáfora de Eric Fok serve bem os dias que correm. E, como lembra o próprio, Macau – as suas indumentárias, hábitos, estilo de vida e carácter – também carregam uma grande bagagem de passado. “Quero mesmo saber mais sobre ela [Macau], mas as suas vestes mudaram hoje. Quando visitei Portugal pela primeira vez, senti muito afecto e familiaridade, mesmo não sendo português. Ao invés, quando voltei à minha cidade natal não tive essa mesmo tipo de sensação. Em Portugal posso encontrar a sombra da velha Macau, sei que a minha arte nasceu ali”, conclui.

Parados no tempo

“Terra Suspensa” fala de um lugar e de uma ou várias gerações – gerações que assistem como que paradas ao avançar do tempo e que tampouco conseguem recuar. No vídeo que acompanha a mostra e em que os quatro artistas falam directamente aos visitantes, o curador e criador Wong Ka Long lamenta não poder ter viajado com os seus trabalhos até Portugal e explica o título da exposição. “O seu nome é ‘Terra Suspensa’, mas eu gostaria de dizer antes que é como que uma ‘era suspensa’. Isto porque todos os artistas participantes são jovens que viveram em Macau antes e depois da transferência de administração. Somos confrontados com o rápido desenvolvimento [da cidade] e ao mesmo tempo mantemos uma imaginação infinita sobre o passado. Parece que estamos entre duas forças de poder, mas pensámos: se pudéssemos cristalizar este momento, como reagiríamos a esta era? Foi com este imaginário que escolhi o título da exposição, bem como os trabalhos destes artistas de Macau. Estas obras mostram as ideias e as aspirações dos artistas para esta era.”

Wong Ka Long apresenta ele mesmo dois conjuntos artísticos nesta mostra: uma série de capacetes em ‘Love from the West’; e os rostos de baixo-relevo na obra ‘Lullaby’. “Há duas histórias por trás de ambos os trabalhos”, conta. “Os capacetes são portugueses, são herança da Macau portuguesa. Comprei-os a alguns coleccionadores mas, para apresentar as minhas ideias, usei o branco para repintar esses capacetes ferrugentos e adicionei alguns padrões com cravos – não apenas pelo efeito visual mas como reflexo das suas histórias. Em ‘Lullaby’ podem ver muitas caras, parece que flutuam na parede, parece que procuram um equilíbrio entre estar em paz e flutuar. É esta sensação que quero mostrar ao público.”

Outro modo de cristalizar o actual momento foi o encontrado pela artista Sharna Lam, através de fotografias em que regista nada mais que pequenos ratos congelados que servem de alimentação para animais domésticos. Esta série fotográfica, difícil de descrever, trabalha com fundos magenta que funcionam “como um papel de embrulho que envolve os ratos e o movimento dos ratos bebé”.

Lam, que estudou em Taiwan e expõe pela primeira vez na Europa, fala ao PONTO FINAL da sintonia com os outros artistas que levou à sua participação nesta mostra. “Partilhamos a mesma sensação de que o desenvolvimento e mudanças em Macau são tão tremendas desde a transição em 1999 até ao presente, em todos os aspectos – cultural, de estilo de vida e a nível social. A minha produção artística está relacionada com ‘consumo’. Macau chegou a ser um porto de mercadorias vital. Hoje em dia, o jogo e o turismo são as mais importantes fontes de actividade económica. O conceito de ‘consumo’ é por isso uma coisa muito normal e rotineira para os residentes de Macau”, explica a jovem artista. Sharna Lam olha para Macau como “uma pequena cidade em rápido desenvolvimento” e espera, através dos seus trabalhos, ”fazer com que o púbico repense alguns aspectos e opiniões sobre procura e consumo”.

“Terra Suspensa”, uma co-organização da Macau Visual Student Art Zone com o patrocínio da Fundação Macau e do Instituto Cultural, apresenta ainda sete pinturas de Leong Chi Mou sobre Macau. “São todas elas sobre as características do período pós-colonial, as culturas oriental e ocidental, a pintura tradicional chinesa e os valores humanistas”, refere o artista. “Macau é uma região especial com quase 500 anos de história colonial e o lugar original de disseminação do conhecimento ocidental no Oriente. Durante esse tempo afectou bastante o desenvolvimento da China”, opina Leong Chi Mou, único dos quatro artistas que apenas conhece a Macau pós-1999. “Passei pelo rápido desenvolvimento destas décadas e testemunhei o modo como isso mudou os valores das pessoas de Macau. Tal como numa das suas obras, uma pintura redonda focada na relação da cidade com o dinheiro, o arista considera que, se pudessem, “as pessoas escapariam do mundo e viveriam a vida que desejam quando se tornassem ricas”. Sem preferências pelo saudosismo do passado ou a incerteza do futuro, Leong assume o propósito do seu pincel: “Nestes trabalhos faço uma crítica da nossa cultura”.