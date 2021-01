Todos Fest! propõe espectáculos com inclusão e igualdade por uma sociedade mais justa

Dos dias 2 a 31 de Janeiro, o Festival Fringe vai apresentar mais uma série do Crème de la Fringe – O Todos Fest!, um teatro físico com dança e desempenho teatral realizado pela Associação de Arte e Cultura Comuna de Pedra, que promove produções teatrais para idosos e pessoas com deficiências mentais e físicas.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

Todos Fest! é a proposta de uma das séries do mini-festival integrado que faz parte do Crème de la Fringe do Festival Fringe deste ano. Concebido pela Associação de Arte e Cultura Comuna de Pedra, que tem criado produções teatrais para idosos e pessoas com deficiência mental e física, “incentivando-as a explorar as suas possibilidades físicas, revisitar o seu passado, ouvir os seus corações e expressar as suas histórias de vida através da dança”. Esta proposta inclui três programas interpretados por dançarinos, idosos e pessoas com deficiência mental e física de Macau, bem como workshops e um seminário.

A curadora do evento, Jenny Mok, falou ao PONTO FINAL acerca dos objectivos da produção. “A palavra ‘todos’, de ‘Todos Fest!’, significa ‘toda a gente’, e é isso que nós simbolizamos com a produção deste festival, que vai incluir todos na audiência e também qualquer um com diversos tipos de capacidade no palco”, começa por explicar Jenny Mok, adiantando também que a inclusividade é o principal objectivo e meta da curadoria do espectáculo.

O Todos Fest! consiste em três espectáculos ou programas: ’A Tarefa Interminável do Momento’, que é um teatro interpretado em cantonense, com mais três palestras com espectáculos de dança com idosos ‘Treetalk’, ‘Corpo no tempo’, ‘Dança simbiótica em Plena Expansão’, a maioria delas direccionadas para os falantes da língua chinesa.

“‘A Tarefa Interminável do Momento’ é uma performance criada em conjunto com um grupo de artistas que são mentalmente ou fisicamente deficientes, com quem tenho vindo a trabalhar há cerca de três ou quatro anos”, refere Mok, que sugere ao público o último espectáculo intitulado ‘Dança Simbiótica em Plena Expansão’, nos dias 30 e 31 deste mês. “Este espectáculo vai ser exibido numa praça, ao ar livre, à porta do Centro Cultural de Macau, portanto, é um espaço bastante grande e isto justifica-se porque teremos bastantes artistas, mais de 30 até, com diferentes níveis de capacidades físicas e mentais”, indica a curadora, acrescentando que neste evento de dança estará YuenJie Maru como coreógrafo, que veio de Hong Kong especialmente para trabalhar em conjunto com mais de 30 intérpretes e dançarinos com diferentes capacidades. “Ele está agora no Hotel Sheraton a fazer quarentena, mas sairá dentro de cerca de sete dias, por isso estamos ansiosos por tê-lo connosco porque ele vai trabalhar em conjunto com estes intérpretes durante cinco dias, e depois vamos encenar o espectáculo”.

Jenny Mok assinala que este coreógrafo é um bailarino muito experiente que trabalha na improvisação de contacto na dança e que desenvolveu as suas capacidades e habilidades para liderar a oficina chamada ‘Dança Simbiótica’, que, de acordo com Jenny Mok, se baseia na teoria da ‘dançabilidade’. “A ‘dançabilidade’ é uma metodologia da coreografia, ou do método coreográfico, desenvolvido por Alito Alessi dos Estados Unidos, e o Maru YuenJie, que tem sido o seu aprendiz já há algum tempo, depois transformou este método de ‘dançabilidade’ em Dança Simbiótica, enquanto acrescenta algumas das suas próprias técnicas de improvisação de contacto de dança. A ideia é toda a gente poder dançar e todos podemos mostrar e dançar, independentemente da capacidade física, e que a beleza interior deve ser apreciada do mesmo modo”, frisou Mok.

Em referência ao que acha sobre os maiores desafios actualmente dos grupos desfavorecidos em Macau, Jenny Mok responde: “Penso que o que estamos a tentar fazer é desenvolver um espaço para eles se expressarem, porque em Macau, muitas vezes, há tantas vozes de diferentes comunidades que estão a ser negligenciadas só pelo facto de serem minorias, e isso é inadmissível, pois a sociedade é um todo, onde devíamos todos ter o nosso papel”, diz a curadora, e acrescenta: “É tão óbvio que as suas vozes não são ouvidas, são mal representadas, ou lhes é sempre dito o que fazer ou o que dizer”.

A curadora lamenta não poder mudar tudo, pois é apenas uma artista. “Não se pode mudar tudo em 10 meses ou num ano, mas é pelo menos possível fazer arte incluindo-os, e podemos com certeza criar um espaço onde pontualmente as vozes possam ser ouvidas e expressas, com mais ou menos capacidades. Penso que devemos ser considerados iguais e que as oportunidades sejam também para todos”, concluiu.