Proposta de lei que prevê redução de tempo lectivo nas escolas para preparação de aulas divide docentes

Fotografia: Gonçalo Lobo Martins

A proposta de lei de revisão do estatuto dos docentes no ensino público, em discussão na especialidade, deixou vários professores com dúvidas sobre a introdução de um regime mais apertado de pontualidade, nomeadamente na questão da obrigatoriedade de justificação de atrasos de um minuto. Sobre o aumento do número de horas não lectivas previstas no diploma, a maioria dos professores do ensino público, contactados pelo PONTO FINAL, concordou com os planos do Executivo.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O Governo quer introduzir alterações ao estatuto do pessoal docente dos Serviços de Educação para “elevar o grau de exigência dos docentes do ensino público”, afirmou na sexta-feira passada Vong Hin Fai, presidente da 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, após uma reunião com membros do Executivo. De acordo com o deputado, a proposta de lei em discussão na especialidade prevê uma redução da “componente lectiva normal dos docentes” e uma melhoria do “regime de faltas”, assim como uma maior definição das disposições “sobre avaliação de desempenho dos docentes”. Ora na questão da pontualidade dos professores, Vong Hin Fai afirmou que o Governo não dará aos professores a mesma tolerância para atrasos que dá aos funcionários públicos, uma decisão que levantou muitas dúvidas entre vários professores do ensino público.

“Os docentes são obrigados a justificar junto do órgão da delegação da escola os atrasos e saídas antecipadas. Perguntámos como iria isto funcionar na prática e o Governo respondeu que, tendo em conta o interesse público, os atrasos e as saídas antecipadas dos docentes são diferentes dos funcionários públicos em geral, e que, por isso, mesmo que se atrasem um minuto, também têm de justificar por escrito junto do órgão de direcção da escola”, disse Vong Hin Fai depois de uma reunião da comissão com o Governo.

Em declarações ao PONTO FINAL, um professor, que não se quis identificar, lamentou a “falta de conhecimento” do Governo sobre a realidade escolar de Macau e criticou o “exagero” de ter de justificar um atraso de “sessenta segundos”.

“Por regra, os professores não chegam atrasados. Poderá haver um atraso eventual à primeira hora lectiva quando há um acidente ou quando há um imprevisto qualquer a caminho do trabalho, mas por regra estamos já dentro da escola, não há motivo nenhum para o professor chegar atrasado. Agora, se estamos lá com o cronómetro a marcar ao minuto, acho que estamos a cair no exagero porque as pessoas não são máquinas. Em princípio, antes das aulas já estamos nos nossos gabinetes, ou nas salas dos professores. E quando toca a campainha dirigimos para a sala de aula. É daquelas coisas que não tem cabimento nenhum”, afirmou um professor do ensino secundário que pediu o anonimato.

Também sob anonimato, uma professora do ensino primário de uma escola pública fez questão de frisar ao PONTO FINAL que é raro atrasos entre professores, e que o Governo deveria manter o actual regime de tolerância dado aos funcionários da Função Pública.

“Relativamente à proposta das justificações de atrasos de um minuto, não concordo. Penso que o sistema actual de uma tolerância de 15 minutos igual aos outros funcionários da Função Pública está justo. Eu e os meus colegas somos funcionários conscientes e nunca chegamos atrasados, é raríssimo, só por um motivo pontual, muito urgente, mas é raríssimo. E, portanto, não vejo grande necessidade nesta alteração”, referiu a docente do ensino primário, que assumiu ter ficado surpreendida com esta medida.

Na opinião de outra docente contactada pelo PONTO FINAL, o actual regime já é demasiado rigoroso ao nível da pontualidade. “Não sei a que é que eles se referem, mas no caso do professor, isso não faz muito sentido se for na parte lectiva. Se for na parte de entrada na escola, isso quer dizer o quê? Que o professor vai ter um horário fixo em que tem de estar X minutos antes? Ora a nossa profissão já é demasiado rigorosa a esse nível. O sistema é muito auto-regulativo. Funciona muito bem assim, talvez até bem demais”, assinalou uma professora que dá aulas a alunos de diferentes níveis de ensino de Macau.

No final da reunião de sexta-feira, Vong Hin Fai não explicou se o novo regime de justificações para atrasos e saídas antecipadas dos professores se aplicava à hora de entrada dos docentes nas escolas ou nas salas de aulas. Contactado pelo PONTO FINAL, Sulu Sou, deputado e membro da 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, explicou tratar-se da hora de entrada nas escolas. “Na proposta de lei, o Governo quer introduzir novas medidas relacionadas com atrasos e saídas antecipadas nas escolas. De acordo com o número 3 do artigo 23.°, há um novo artigo que pretende introduzir um sistema em que os professores têm um cartão de identidade com o registo de entrada na escola, não na sala de aula, e que não é regulado de acordo com o regime dos trabalhadores da Função Pública, que podem atrasar-se até 15 minutos por dia, 30 minutos por semana”, assinalou o membro da comissão que discute a proposta de lei em sede de especialidade.

Questionado sobre a justificação do Governo para a introdução de um sistema mais rígido de controlo da hora de entrada e saída dos professores, Sulu Sou revelou que os membros do Executivo disseram que “os professores não se enquadram no mesmo perfil dos trabalhadores da Função Pública pois têm uma grande responsabilidade para com os estudantes, e devem estar na escola a horas por causa do ‘interesse público’, que neste caso são os estudantes”.

Uma questão que não irá alterar o actual panorama das escolas de Macau, segundo uma das docentes contactadas pelo PONTO FINAL. “Se for em relação à entrada na escola, acho que isso já acontece, e, de qualquer forma, isso implica sempre estar a entrar na escola num horário em que ainda não é o meu horário não lectivo”.

Na opinião do professor do ensino secundário, a proposta de lei apresentada é uma tentativa de “padronizar as coisas” por parte do Governo. “É não ter a menor abertura mental para as coisas e isto implica que os professores sejam máquinas. Ora, máquinas não existem. Até porque os próprios computadores às vezes estragam-se e demoram mais tempo a fazer operações. O que isto passa é que há uma desconfiança geral de que os professores são pessoas que não cumprem horários, que não cumprem as suas tarefas, ou seja, isto é de quem não conhece a realidade das escolas em Macau”, lamentou o docente, acrescentando depois que esta posição pode prejudicar a imagem dos professores. “Parece que nós somos uns baldas, parece que andamos para aqui a dar aulas como se fosse vida de café. Não faz sentido nenhum”, frisou.

Maioria dos professores concorda com aumento de horas sem aulas

No final da reunião da passada sexta-feira com membros do Governo, o presidente da 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa revelou também que a proposta de lei de alteração do estatuto dos docentes das escolas oficiais prevê um horário normal de trabalho de 36 horas semanais com a diminuição do número de horas do período lectivo no sentido de aumentar o número horas do período não-lectivo na escola, ou seja, os docentes serão obrigados a ficar mais horas nas escolas sem dar aulas. Uma alteração bem-recebida pela maioria dos professores contactos pelo PONTO FINAL.

“Nessa questão estou de acordo pois concordo com a redução da carga lectiva. Não vejo tão descabido o aumento da componente não lectiva porque nós não trabalhamos só a dar as aulas. Precisamos de muito tempo para planificar as aulas, fazer fichas e testes, para os corrigir, e vamos ter um aumento de quatro horas por semana, portanto, vamos tirar dois tempos da componente lectiva e vão-nos dar mais quatro de componente não lectiva. Se fosse manter a carga lectiva e aumentar a não lectiva era uma coisa, mas sendo assim, como temos a redução da carga lectiva, não acho que esteja descabido”, afirmou uma professora do ensino primário.

Na lei vigente, os professores das escolas públicas têm de ficar na escola, fora do tempo lectivo, durante 2 a 4 horas, mas com o novo regime, os professores vão passar a estar entre 6 a 8 horas semanais nas escolas sem dar aulas. “Para os tempos lectivos há 18 horas para docentes de ensino secundário, 20 horas para o ensino primário e 23 horas para o ensino infantil. Além disso, há seis a oito horas que têm de ficar na escola na componente não lectiva”, referiu Vong Hin Fai.

Segundo uma docente que dá aulas em três níveis de ensino em Macau, a componente lectiva pode ser muito desgastante para um professor e por isso será importante o aumento da componente não lectiva. “Não somos um funcionário público que recebe uma pessoa de cada vez e consegue escutá-la. É uma interacção muito dura porque temos 25 seres humanos que dependem de nós em simultâneo. O desgaste é enormíssimo. Não só de preparação, que é imensa, e cada vez temos mais burocracia, não é só a preparação das aulas, há todo um mundo, não somos como os advogados que têm secretários e escriturários para ajudar a fazer determinadas coisas”, referiu uma professora do ensino público, acrescentando depois que o trabalho do corpo docente não se resume a aulas e correcção de testes. “Basicamente há uma enormidade de tarefas em termos de produção de documentos que nos cabe somente a nós, assim como a correcção deles, que não são só da produção e de preparação para as aulas. Menorizando a carga lectiva é sempre bom porque já temos funções extra que não são lectivas e, portanto, isso ajuda sempre na nossa organização porque estamos muito sobrecarregados”, assinalou a docente.

Por outro lado, há professores que encaram a redução das horas de componente lectiva com desconfiança. “Querem retirar horas lectivas para colocar os professores a fazer trabalho burocrático. Nós enveredamos nesta profissão para ensinar, não é para tratar de papéis. Não somos burocratas. É óbvio que cada profissão tem a sua burocracia, mas não é criar mais burocracia e tirar mais horas lectivas. A nossa formação é dar aulas, não é tratar de papéis, não é estar fechado num gabinete a tratar de papéis, isso é para os deputados. Não é por darmos menos aulas que vamos preparar melhor as aulas. Não faz sentido porque sempre trabalhámos assim. Temos uma carga lectiva e uma carga não lectiva. Obviamente que à medida que a idade vai avançando, temos uma necessidade de ter um bocadinho de mais descanso mental. Agora, isto implica que estão a tirar-nos as aulas lectivas, estão a tirar-nos a nossa vocação e estão a empurrar-nos para gabinetes para preencher papéis. Ora, isso não é aquilo que fazemos porque todos nós nos preparamos, fazemos planificações, corrigimos testes, preparamos material para as aulas, e não é por aí, não é encafuarmo-nos a fazer isto que nos vamos realmente sentir mais felizes como profissionais. Se este é o caminho que eles querem, então, sem dúvida nenhuma, que o ensino está a caminho de uma burocratização”, lamentou um professor do ensino secundário de uma escola pública de Macau.

Na próxima terça-feira, a 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa volta a reunir-se com membros do Executivo para analisar e discutir a proposta de lei que prevê alterações ao Estatuto do Pessoal Docente da Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude. Na opinião deste docente do ensino secundário, uma parte dos professores sente-se negligenciado por estar à margem destas discussões que afectam as suas vidas directamente.

“A nós, professores, ninguém nos ouve. Isto vem tudo lá de cima. Vem da Assembleia Legislativa e depois da Assembleia vai para a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), e depois é-nos comunicada as coisas. Não só aqui em Macau, mas como noutro sítio qualquer. E isto faz com que nos sintamos negligenciados e tristes porque quem está lá em cima não percebe como funciona o ensino”.