Macau e Zhuhai acordam mecanismo para evitar fraudes

FOTOGRAFIA: GCS

Macau e Zhuhai criaram um mecanismo de regulação do mercado de venda de imóveis para prevenir fraudes, após queixas sobre a aquisição de casas na China continental, anunciaram ontem as autoridades. A aquisição de moradias nas regiões adjacentes a Macau foi objecto de uma interpelação ao Governo por parte de José Pereira Coutinho, que deu conta da existência de queixas relacionadas com a compra de habitação. Invariavelmente, os queixosos denunciavam que, para além de “graves deficiências nas instalações”, o destino legal dos imóveis, afinal, era somente para efeitos comerciais.

Por outro lado, os contratos continham cláusulas arbitrais sujeitas ao regime local de aquisição e eram impeditivas, de uma maneira geral, do recurso aos tribunais cíveis, apontou então Pereira Coutinho.

“O Conselho de Consumidores (CC) e a Direcção dos Serviços de Economia (DSE) reuniram-se com as autoridades da cidade de Zhuhai e do novo distrito de Hengqin no âmbito de supervisão do mercado, de defesa de consumidor e de regulação da venda de imóveis, tendo debatido sobre as medidas de prevenção e resposta célere em relação à protecção dos direitos e interesses legítimos dos residentes de Macau na aquisição de imóveis sitos em Zhuhai”, pode ler-se no comunicado de ontem da DSE.

“Na reunião, foi alcançado um consenso sobre a criação de um mecanismo conjunto de prevenção e controlo, bem como foram definidos trabalhos concretos e detalhados nesta matéria”, acrescenta-se na mesma nota.

Foi definida também a criação de um mecanismo conjunto de prevenção sobre a publicidade de imóveis entre Macau, Zhuhai e Hengqin. Por outro, foi estabelecido um mecanismo de verificação das informações de licenças, com Macau a avisar que, caso sejam “descobertas informações falsas, o caso será tratado de forma severa e denunciado às autoridades judiciais”.

Finalmente, foi criada, no site do CC, uma zona específica para “informações sobre a aquisição de imóveis sitos no Interior da China”, que dispõe de uma ligação à “plataforma de transacção de imóveis da cidade de Zhuhai”, onde os consumidores podem verificar a autenticidade do número da “licença de pré-venda de habitações comercializáveis”, bem como o destino do imóvel.