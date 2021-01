Encontrados cinco gatos mortos nos Jardins do Oceano

O achado macabro terá acontecido em Dezembro, mas só agora a gestão da urbanização afixou o anúncio sobre o sucedido. Defensores dos animais mostram-se agastados com a situação e pedem microchips para gatos.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

A gestão dos Jardins do Oceano afixou um anúncio nas paredes das partes comuns de três edifícios do complexo urbanístico – Syring Court, Cherry Court e Kapok Court -, relatando o achado de cinco gatos mortos.

A bizarra situação foi apresentada à gestão da urbanização por um residente. Os Jardins do Oceano acreditam que “um dos proprietários tenha deixado cair, indevidamente, vários gatos de um dos apartamentos, ou pode, irresponsavelmente, ter atirado os animais pela janela” para o saguão comum, lê-se no aviso publicado no passado dia 11.

A gestão da urbanização relembra ainda que os animais estão protegidos por lei e mencionam no seu aviso o artigo 142º do Código Penal e revelam que o caso foi entregue à polícia e ao Instituto para os Assuntos Municipais (IAM).

O caso tornou-se público depois da Associação de Protecção aos Animais Abandonados de Macau (AAPAM, na sigla inglesa) ter feito uma publicação do sucedido no seu Facebook e o deputado Sulu Sou ter partilhado a mesma publicação. “Exortamos fortemente a polícia e o IAM a investigarem ao detalhe o abuso e a morte destes gatos. Que as pessoas envolvidas sejam levadas à justiça”, escreveu a AAPAM.

Os comentários dos internautas na publicação da associação de protecção animal são elucidatórios. “Selvagens”, escreve alguém. “Assassino pervertido”, publica outra. “Este caso tem de ser investigado até às últimas consequências”, defende ainda outra pessoa.

Apurar responsabilidades

Sulu Sou, que fez eco da situação, também acedeu a comentar a situação. O deputado da Assembleia Legislativa exorta das autoridades a trabalharem em conjunto para a resolução do caso. “Acho que o IAM e a polícia têm que, em conjunto, deslindar o caso”, começou por dizer.

“Isto não pode passar em branco. Já no passado aconteceu uma situação semelhante com cães e não se chegou a qualquer lugar. Peço à polícia que tome conta do caso e o transfira para o Ministério Público porque, não tenho dúvidas, este caso é uma questão de foro criminal”.

Ao PONTO FINAL, Albano Martins, economista e defensor dos animais, aguarda o desenrolar da investigação, mas não deixa de apontar o dedo à AAPAM. “O IAM foi alertado e está a investigar com a polícia. Mais nada podemos dizer a não ser que, se tivessem microchip como sempre a ANIMA defendeu, saber-se-ia a quem pertenciam. A ANIMA foi a única associação a propor isso e a AAPAM opôs-se, por exemplo”.

O antigo presidente da ANIMA – deixou a liderança no ano passado, depois de 13 anos – recorda ainda que “já houve cães atirados de janelas e nunca se soube resultado algum de investigação alguma”.

Crime, disse ela

Fátima Galvão, da Associação para os Cães de Rua e o Bem-Estar Animal em Macau (MASDAW, na sigla inglesa), revelou ao nosso jornal que “a tragédia aconteceu há mais de um mês” e acusa a gestão dos Jardins do Oceano de “terem deitado os cadáveres dos gatos para o lixo” antes das autoridades terem conhecimento da situação. “A polícia e o IAM não sabe bem o que se passou”, afirma.

Para a líder da MASDAW, “ao que parece os animais não estavam em bom estado, aparentavam estar doentes ou subnutridos”. “Não sei o que leva alguém a fazer uma coisa destas. Talvez um desespero, não sei. Mais valia terem colocado os gatos nas ruas. Tudo isto é muito triste. Cinco gatos não caem de uma janela. Isto é um crime”, acusa Fátima Galvão, que também concorda com o uso de microchips nos gatos.

Instada a comentar a evolução do caso, a gestão dos Jardins do Oceano apenas disse ao PONTO FINAL que qualquer dúvida deveria ser colocada e enviada por carta.

Para os defensores dos animais o volume de casos de maus-tratos e de abandono de animais tem crescido nos últimos anos.

CPSP está a investigar caso

O Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) divulgou, na tarde de ontem, um comunicado em relação ao caso dos gatos mortos encontrados na Taipa, na zona dos Jardins do Oceano. As autoridades foram alertadas no dia 6 de Janeiro para o facto de terem sido encontrados, no dia 19 de Dezembro do ano passado, gatos mortos que terão caído de um prédio. Segundo o CPSP, as autoridades foram ao local, mas na altura já as carcaças dos animais tinham sido retiradas do local. Por fim, o CPSP diz que o caso está sob investigação.