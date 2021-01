DSEJ diz que relatório sobre políticas da juventude será conhecido no primeiro semestre

Lou Pak Sang

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Na resposta a uma interpelação escrita apresentada por Lam Lon Wai, a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) indicou que será feito um balanço aprofundado das políticas da juventude no início deste ano e que a publicação das suas conclusões deverá acontecer ainda no primeiro semestre.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Uma vez que a vigência da política de juventude de Macau entre 2012 e 2020 só terminou no passado mês de Dezembro, o relatório final sobre a sua execução será alvo de um balanço aprofundado no início deste ano e a divulgação dos resultados está apontada para o primeiro semestre de 2021, indicou a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), em resposta ao deputado Lam Lon Wai.

A interpelação de Lam Lon Wai foi apresentada ao Governo no dia 13 de Novembro, após a DSEJ ter apresentado as políticas para a juventude para os próximos dez anos. O deputado perguntou, na altura, quando é que estariam concluídos a avaliação final e o relatório sobre a política de juventude de Macau (2012-2020).

Lou Pak Sang, director da DSEJ, respondeu no dia 11 de Dezembro, mas só ontem o deputado encaminhou a resposta às redacções. Na réplica, o responsável da DSEJ começou por dizer que a vigência do plano da política de juventude de Macau (2012-2020) termina este ano e que o organismo encarregou, em 2019, uma equipa do Instituto de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST) para proceder ao estudo relativamente à nova ronda de políticas. A equipa teve também de proceder à avaliação da eficácia do plano até então em vigor. O resultado dessa avaliação deverá, então, ser conhecida nos primeiros seis meses do ano.

O deputado eleito por sufrágio indirecto lembrava na sua interpelação que “a política para a juventude abrange uma área vasta e vários serviços” e que, por isso, “há que efectuar uma avaliação e seguir os referidos índices”. Lam Lon Wai pediu também esclarecimentos sobre se serão canalisados recursos para investigações sobre os jovens, “com vista à eficaz implementação e contínua melhoria das políticas para a juventude”.

Por outro lado, a DSEJ realiza, de dois em dois anos, o Inquérito Social dos Indicadores da Juventude de Macau, “de forma a recolher dados relativos à juventude, que sirvam de fundamento e referência científica na definição dos trabalhos da juventude. Esse inquérito foi realizado no ano passado e os seus resultados também serão divulgados no primeiro semestre de 2021, adiantou Lou Pak Sang.

O director da DSEJ indicou ainda que, em articulação com o lançamento de uma nova ronda da política de juventude, será realizado este ano um estudo sobre o Sistema de Indicadores da Juventude.

Recorde-se que o Governo apresentou a 12 de Novembro o projecto para os próximos dez anos, que esteve em consulta pública até 11 de Dezembro. O plano causou polémica já que a DSEJ trocou a expressão “pensamento crítico” por “pensamento ponderado” na versão chinesa da Política da Juventude 2021-2030. A Associação Novo Macau disse mesmo que a política para a juventude deveria ter como foco o “cultivo de uma nova geração com pensamento independente e crítico”.