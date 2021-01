Burla com fichas falsas lesa dois residentes em 1,47 milhões de dólares

Um grupo de cinco pessoas terá prometido a dois residentes de Macau que apenas teriam de pagar 1,47 milhões de dólares de Hong Kong por fichas de jogo no valor de 1,5 milhões. O negócio chamou a atenção de um casino que alertou as autoridades. Segundo a Polícia Judiciária, as fichas de jogo eram falsas. As autoridades detiveram quatro arguidos e estão agora à procura do quinto elemento, que estará na posse do dinheiro.

André Vinagre

A Polícia Judiciária (PJ) informou ontem que detectou um caso de burla com fichas falsas em que as vítimas foram lesadas em 1,47 milhões de dólares de Hong Kong. Em conferência de imprensa, o porta-voz da PJ contou que, a 11 de Janeiro, um dos ofendidos foi a um casino situado na zona do NAPE, tendo-se dirigido à tesouraria com 15 fichas no valor de 100 mil dólares de Hong Kong cada uma, ou seja, num total de 1,5 milhões. Na tesouraria do casino, que não foi identificado pelas autoridades, um funcionário percebeu que se tratavam de fichas falsas e alertou as autoridades.

Aos agentes da PJ, a vítima revelou que quem lhe tinha dado aquelas fichas tinha sido um homem que ele e um amigo tinham conhecido em Novembro do ano passado e que lhe tinha prometido trocar as fichas através de uma taxa de câmbio favorável. Pelas fichas no valor de 1,5 milhões de dólares, as vítimas pagaram 1,47 milhões. O homem explicou às autoridades que a transacção foi feita numa sala VIP de um casino, onde estava o homem que tinham conhecido em Novembro e outras quatro pessoas.

A 12 de Janeiro, a polícia deteve quatro dos arguidos na zona norte de Macau. O primeiro arguido só terá confessado que tinha entrado em contacto com o ofendido, mas não confessou a prática de burla. Os outros três arguidos recusaram cooperar com a investigação da polícia, indicou o porta-voz da PJ. As autoridades estão agora à procura do quinto elemento do grupo, que ainda está a monte, e do dinheiro, que também está desaparecido.

Neste caso, os arguidos são todos residentes de Macau, bem como as duas vítimas. Um dos lesados perdeu 392,5 mil dólares de Hong Kong, enquanto o segundo foi lesado em 1,078 milhões. A perda total dos dois foi, então, de 1,47 milhões.

TRIÂNGULO AMOROSO ACUSADO DE CASAMENTO FALSO

Na conferência de imprensa de ontem, a porta-voz do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) detalhou dois casos de casamentos falsos. Num deles, uma mulher do interior da China, tinha casado com um homem também ele do interior da China, no ano 2000. Porém, em 2006, quando estava grávida, divorciou-se do companheiro e casou, no mesmo ano, com um residente de Macau. A mulher obteve a fixação de residência através do casamento com o residente de Macau e, em 2013, alegando que o seu filho tinha sido fruto desse relacionamento, viu aprovada a residência de Macau também para o filho. Nesse ano, o casal divorciou-se e, em 2016, a mulher voltou a casar-se com o anterior companheiro que tinha ficado no interior da China e estava agora a tratar do pedido de fixação de residência para o actual marido.

Uma denúncia junto das autoridades fez com que o CPSP investigasse e tivesse chegado à conclusão de que o casamento da mulher com o residente de Macau foi apenas uma forma de obtenção de residência para si, para o filho e para o marido verdadeiro. Os três arguidos estão acusados de falsificação de documentos.

A porta-voz do CPSP também fez referência a um outro caso de casamento falso. Uma mulher do interior da China e um homem de Macau foram acusados e confessaram que a sua relação era falsa e tinha também como objectivo a obtenção de residência para a mulher. A mulher já tinha contraído matrimónio no interior da China em 2014. Também neste caso o casal, que foi levado ao Ministério Público na terça-feira passada, foi acusado de falsificação de documento.

Recorde-se que, para fazer face ao crescente número de casamentos falsos contraídos em Macau com o objectivo de facilitar a fixação de residência no território, o Governo apresentou na passada sexta-feira a proposta de lei sobre o Regime jurídico dos controlos de migração e das autorizações de permanência e residência.

A proposta de lei irá criminalizar as pessoas que permaneçam em Macau de forma ilegal ou que tenham conseguido a residência através de actos fraudulentos, nomeadamente casamento falso ou contrato de emprego falso. Até aqui, os arguidos deste tipo de crimes eram acusados apenas de falsificação de documentos.