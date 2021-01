On Site: “Será que existe prazo de validade para as nossas relações interpessoais?”

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

De 19 a 23 de Janeiro irá realizar-se a série de espectáculos ‘Creme de la Fringe – On Site, com a curadoria de Tracy Wong, que é também coreógrafa e dançarina neste espetáculo de abertura do Festival Fringe deste ano.

Joana Chantre

Joanachantre.pontofinal@gmail.com

“A arte não está longe do nosso alcance” é a premissa de ‘On Site’, que faz parte do Creme de la Fringe do festival deste ano. Aqui serão disponibilizadas uma série de obras seleccionadas para apresentar diferentes aspectos de Macau. “Neste diálogo entre a arte contemporânea e as paisagens passadas e presentes de Macau, iremos experimentar algo diferente. Vamos vaguear entre ruas e teatro, e desfrutar da viagem da dança contemporânea. ‘On Site’ apresenta diversas possibilidades da arte contemporânea através dos corpos, introduzindo-nos a dança contemporânea num espaço urbano”, pode ler-se no comunicado da organização.

O PONTO FINAL entrevistou a curadora desta série On Site, Tracy Wong, que é também dançarina e coreógrafa do projecto. A artista adiantou um pouco acerca desta série de espetáculos: “Teremos nove categorias e cinco actuações, com ‘workshops’ e ‘talks’”, começa por explicar. “Temos diferentes peças de dança da China continental e também os nossos artistas locais, com actuações no exterior, do teatro para as ruas, para mais perto das pessoas, para que estas possam assistir à actuação ‘flashmob’ que será de improviso, sem dizermos ao público o local e a hora de começo”, refere.

Aqui, os artistas irão começar a dançar, com o público a poder juntar-se ao elenco. “Também teremos uma actuação musical ao vivo onde convidaremos um músico local para actuar, e teremos disponível um espaço aberto onde o público, quando ouvir a música, pode participar, dançando livremente”, explica. “Não é uma actuação formal, mas sim um espaço livre onde as pessoas são convidadas a serem criativas”, prosseguiu Tracy Wong.

Também haverá nesta série uma exibição teatral num cenário tradicional de uma sala e onde será apresentado o espectáculo ‘The Shelf Life’, também da autoria da companhia de dança ‘MW Dance Theatre’. “Esta peça faz já parte do nosso portfólio, pois foi um trabalho estreado em 2014 e mostrado outra vez em 2016, no Festival de Artes de Macau”, explica a jovem artista. “Agora, depois de cinco anos, a nossa companhia achou que fazia sentido voltar a mostrá-lo, visto que este ano pandémico nos fez reflectir acerca do que a nossa sociedade passou”, refere.

Tracy Wong explica que a distância imposta entre as pessoas durante o período de confinamento está intimamente ligada com este seu projecto de trazer a arte directamente para mais perto das pessoas e de fazer a pergunta: “será que existe prazo de validade para as nossas relações interpessoais?”. “O espectáculo será gratuito e esperamos despertar nelas a curiosidade para que depois possam querer ir ao teatro ‘em quatro paredes’, ou que desperte nelas curiosidade acerca da dança contemporânea, isso seria o nosso objectivo”, reitera.

O espetáculo vai incluir música, luz e instalação. “Colaborámos com um artista de instalação especializado em 2016, por isso teremos aqui um teatro de dança misturado com arte de instalação”, aponta Tracy Wong.

Quando questionada acerca da mensagem que espera que as pessoas tragam dos seus espectáculos, a artista lamenta que as pessoas em Macau não compreendam realmente a essência da arte contemporânea e, neste caso, considera que talvez não percebam a mensagem que se pretende transmitir. “O grupo de artistas é muito pequeno, por isso é que queremos ir directamente ao público, em vez de esperar que o público venha a nós, ao teatro“, aponta. “Pensámos também que num cenário formal há sempre uma linha a dividir o palco e o público, e o que nós esperamos é a aproximação”, disse.

Este ano foram convidados artistas de todos os géneros, incluindo um artista que usará andas na sua demonstração artística, um outro que misturará técnicas de circo com dança contemporânea e também um que usará artes marciais, como o Kung Fu, com dança contemporânea. “Com tudo isto, o que queremos fazer é não educar, por assim dizer, mas sim partilhar toda a vasta gama e espectro da dança contemporânea, e que se entenda que esta não é feita apenas de movimentos corporais estilísticos”, sublinhou.

Tracy Wong refere que este ano teve a oportunidade de mostrar o talento local. Por causa das complicações causadas pela pandemia, haverá mais artistas locais do que do continente a participar. “Temos seis ou sete bailarinos locais e cinco convidados do continente”. A coreógrafa destaca que todos os participantes são jovens experientes na área, já com carreira internacional, alguns até com prémios de coreografia a nível internacional. “Portanto, queremos realmente mostrar este tipo de pessoas ao público. Não só talento famoso, mas também os artistas independentes e diferentes”, concluiu.

Tracy Wong é uma artista local que faz parte do primeiro lote de licenciados da Escola de Dança do Conservatório de Macau. Depois de licenciada trabalhou em Hong Kong e Macau, tornando-se artista independente. Teve sempre a premissa de querer contribuir para as artes em Macau. Em 2019 fundou, com outros dançarinos, a companhia de teatro MW Dance Theatre, que se concentra fundamentalmente na criação, desempenho e curadoria de festivais, Há três anos que está envolvida no Festival Fringe, participando agora nesta edição como dançarina e coreógrafa.