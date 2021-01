Morreu Sheldon Adelson, o homem que deu novo fôlego ao jogo em Macau

Fotografia: Paul Hilton/EPA

Sheldon Adelson, fundador do império de casinos Las Vegas Sands, morreu na madrugada de terça-feira, aos 87 anos, vítima de cancro. Considerado como o segundo magnata mais importante para a história do jogo em Macau, a seguir a Stanley Ho, Adelson é recordado como “um visionário” a nível do desenvolvimento do Cotai, transformando uma zona de Macau que era vista por muitos com alguma desconfiança. “Se fizermos as coisas de forma diferente, o sucesso segue-nos como uma sombra”, afirmou em 2014, durante uma conferência em Las Vegas.

André Vinagre

Pedro André Santos

Filho de imigrantes judeus e criado com dois irmãos numa quinta de Boston, nos Estados Unidos, Sheldon Adelson tornou-se num dos homens mais ricos do mundo. Apesar de ter iniciado a sua riqueza nos Estado Unidos, foi através dos seus investimentos em Macau que a sua fortuna aumentou exponencialmente. Os casinos em Macau geraram 63% da receita da empresa, que foi de 13,7 mil milhões de dólares, seguidos de Singapura, que representaram 22% da receita do ano passado, e só depois os dos Estados Unidos.

O fundador e presidente da Las Vegas Sands, empresa mãe da Sands China, faleceu na madrugada de terça-feira, aos 87 anos, vítima de cancro, anunciou a operadora de jogo em comunicado. “Adelson representava a verdadeira definição de pioneiro, empresário e filantropo. Nunca esqueceremos as suas contribuições para o desenvolvimento de Macau, que remontam à sua corajosa visão de criar a faixa do Cotai”, pode ler-se no comunicado da Sands China, emitido na noite de ontem.

A empresa destaca ainda as contribuições de Adelson relativamente à indústria do turismo com a Sands Macao, em 2004. Porém, é com o erguer do Venetian que surge o ‘game changer’, colocando todas as atenções no Cotai, local que até então era visto com alguma desconfiança em termos de desenvolvimento. “Se fizermos as coisas de forma diferente, o sucesso segue-nos como uma sombra”, afirmou em 2014, durante uma conferência para a indústria de jogos, em Las Vegas.

“Mesmo após a conclusão das propriedades, Adelson permaneceu inabalável no seu desejo de continuar a investir em Macau. Os nossos corações pesam perante a oportunidade perdida de desfrutar do seu carisma, encanto e orgulho na abertura do The Londoner, mas consola-nos saber que o seu espírito estará certamente presente na revelação da última manifestação da sua visão arrojada, uma visão reforçada pela sua confiança resoluta em Macau e na sua população”, refere ainda o comunicado da Sands China.

Leonel Alves lembra Adelson como o homem que imprimiu nova dinâmica ao jogo em Macau

Leonel Alves chegou a trabalhar como advogado para a Sands China e conviveu de perto com Sheldon Adelson. Ao PONTO FINAL, Leonel Alves descreveu Adelson como um homem “muito perspicaz” e com uma visão “muito clara daquilo que a empresa podia fazer”. Em relação ao contributo do magnata do jogo para Macau, Leonel Alves considera que o seu trabalho à frente da Sands China imprimiu “outra dinâmica à indústria do jogo”, tendo sido “pioneiro nesta nova fase de desenvolvimento”, indicou, em referência ao período pós-liberalização do jogo na região.

Enquanto advogado da Sands, Leonel Alves diz que sempre considerou o norte-americano como um empresário “muito moderno” e com “visão arrojada”. Leonel Alves recorda a crise financeira de 2008, altura em que trabalhou mais directamente com Adelson: “Vi que ele tinha de facto muita coragem e era um autêntico visionário”. Quanto ao eventual impacto da morte de Sheldon Adelson para o futuro da Sands, Leonel Alves diz que não se deverá notar. “A empresa está bem estruturada, já funciona em modo próprio”, diz.

epa08932981 (FILE) – US gaming billionaire Sheldon G. Adelson, Chairman and Chief Executive Officer of Las Vegas Sands Corp., talks to the media during a press conference on the opening day of the Sands Cotai Central casino resort in Macau, China, 11 April 2012 (reissued 12 January 2021). Chairman and CEO of Las Vegas Sands, Sheldon Adelson has died on 11 January 2021 at the age of 87, his company said. He used his wealth to support Republican candidates and groups. *** Local Caption *** 50296179

Jorge Godinho recorda Adelson como um “revolucionário” que desenvolveu o sector MICE

“Perdemos um homem e um empresário que teve uma carreira extraordinária. Ficou muito conhecido pela forma como desenvolveu o sector das convenções, o sector MICE, como se costuma designar em Las Vegas. É uma pessoa que chega ao sector do jogo por essa via com toda uma experiência adquirida no sector das convenções, e depois soube incorporar muito bem toda a vertente dos centros comerciais na construção dos ‘resorts’ integrados”, começou por dizer Jorge Godinho sobre Sheldon Adelson, homem que descreveu como “um revolucionário” e um “grande empresário” pela visão que teve no desenvolvimento da zona do Cotai.

Ao PONTO FINAL, o jurista especialista em Direito do Jogo referiu que, do ponto de vista de Macau, Sheldon Adelson foi uma pessoa que “pensou em grande”, recordando que, numa fase inicial, “ninguém queria muito ir para o Cotai”, inclusive Stanley Ho. “Onde outros hesitaram, Sheldon Adelson não hesitou e teve a visão de que naquele espaço era possível fazer uma coisa em grande. Dito hoje tudo isto nos parece óbvio, mas na altura não era”, recordou.

O sucesso do magnata norte-americano foi também registado pouco depois, com o investimento em Singapura, que acabou por ter um grande impacto na região. “Havia jurisdições que estavam a acompanhar o desenvolvimento de Macau, e quando Singapura começa dissiparam-se as dúvidas. Sheldon Adelson está por trás da moderna indústria do jogo asiática como a conhecemos. As suas propriedades são as maiores, são viradas para o mercado de massas, com centro comercial muito grande, casino grande, hotel com centenas de quartos, tudo isso foi obra de alguém que jogou cartadas muito fortes, e fê-lo sem medo”, sublinhou.

Questionado sobre que impacto poderá ter na futura renovação das concessões, o também professor universitário diz que é “uma questão diferente”, cujas respostas serão encontradas “junto do Governo”. Porém, Jorge Godinho frisa que o trabalho de Sheldon Adelson resultou numa “renovação radical” com grande impacto ao nível do desenvolvimento do sector de exposições e convenções, lançando bases para a expansão do segmento não jogo onde o Venetian “é líder”. “E isso é a base de toda a discussão moderna do futuro das concessões, em que medida é que poderá ser exigida uma componente não jogo em face do desenvolvimento que ocorreu. Quando vier o momento da renovação essa será uma questão central, o ‘jogo’ versus o ‘não jogo’, e na base do progresso que houve está evidentemente o que o Venetian conseguiu”, considerou.

“Um visionário” focado nos detalhes, recorda Melina Leong

Melina Leong, antiga vice-presidente do departamento de relações públicas da Sands China, recordou ao PONTO FINAL Sheldon Adelson como “um visionário”, apontando para a obra alcançada na faixa do Cotai: “Não creio que tivesse havido mais ninguém com esta ambição em relação à faixa do Cotai”. Melina Leong trabalhou ao lado de Adelson durante mais de uma década e lembra o fundador da Sands China também como “uma pessoa focada nos detalhes”.

“Para uma pessoa que gere uma empresa tão grande, não se esperaria que ele se preocupasse com os pormenores, mas ele surpreendia-nos sempre e perguntava-nos por detalhes nos quais nós não acreditaríamos que alguém com o seu estatuto perguntaria”, assinala a também antiga directora de operações da Cotai Ferry.

“Basta passar pelo Cotai e ver a grande obra que ele deixou”, diz Rui Cunha

Rui Cunha comentou a morte de Sheldon Adelson e, ao PONTO FINAL, considerou o empresário norte-americano como uma “pessoa com bastante visão” e da qual Macau veio a beneficiar. “Eu lembro-me do início, da chegada dos novos operadores a Macau; de início ele mostrou logo que tinha muita vontade e desejo de fazer algo diferente e em grande em Macau”, diz Rui Cunha, destacando a obra deixada na faixa do Cotai: “Basta passar pelo Cotai e ver a grande obra que ele deixou”. Na opinião de Rui Cunha, Sheldon Adelson foi “certamente uma das pessoas que mais contribuiu” na transição do monopólio do sector do jogo em Macau, para a sua abertura.

Questionado sobre quais as implicações que a morte de Sheldon Adelson poderiam trazer para Macau, Rui Cunha lembrou que a Sands “é uma organização que está bem estruturada”, o que fará com que, na sua opinião, não haja impacto. “Depende agora dos sucessores, se irão manter a mesma linha”, deixou no ar Rui Cunha.

epa08932982 (FILE) – Chairman and chief executive officer of Las Vegas Sands (LVS) Sheldon Adelson gestures while speaking to reporters at a press conference before a ceremony to mark the beginning of the construction of the casino integrated resort in Marina Bay, Singapore on Thursday 8 February 2007 (reissued 12 January 2021). Chairman and CEO of Las Vegas Sands, Sheldon Adelson has died on 11 January 2021 at the age of 87, his company said. He used his wealth to support Republican candidates and groups.

Óscar Madureira descreve Sheldon Adelson como um “negociador exímio”

O especialista em Direito do Jogo assinalou ao PONTO FINAL que Sheldon Adelson era “um indivíduo com uma personalidade bastante forte” e com ideias fixas, o que fazia com que tivesse um estilo de negociar a que Macau estava pouco habituado: “Tinha uma grande frontalidade, em confrontação permanente, um estilo muito americano”. Isso tornava-o num “negociador exímio”.

Na opinião de Óscar Madureira, Sheldon Adelson tem o mérito de “ter antecipado que Macau seria um óptimo negócio para a empresa dele” e de ter sabido “olhar para a zona do Cotai e idealizar aquilo que é hoje a Cotai strip”, ao contrário dos outros operadores, que desvalorizaram os aterros e “negligenciaram a importância” daquela zona. Em Macau, é esse o principal legado que deixa, diz Madureira.

Por outro lado, recorda Madureira, foi também Adelson quem criou a valência dos centros de exposições e convenções dos espaços dos casinos em Macau. “Para além de ter visto o Cotai, desenvolveu essa área de negócios que ajuda a diversificar a economia de Macau”, acrescenta o especialista em Direito do Jogo.

Terá sido, então, a segunda principal figura do sector do jogo em Macau, atrás de Stanley Ho? “Na segunda parte da vida da indústria do jogo de Macau, a partir da liberalização, ele tem uma importância equivalente, se não for até superior, à do Stanley, na medida em que traz e inventa um novo modelo de negócio e traz muita coisa nova para Macau”, responde Óscar Madureira, sublinhando que o fundador da Sands pensou sempre no mercado de massas, tendo desenvolvido os seus ‘resorts’ para esse segmento.

“Um líder que trazia muita inspiração”, considera antiga executiva da Sands China

“Era um líder que trazia muita inspiração. As minhas memórias dele eram de um verdadeiro líder que contava histórias, o seu discurso inspirava sempre de forma memorável”, recorda uma antiga executiva da Sands China que, em declarações ao PONTO FINAL, não se quis identificar. A executiva lembra um evento em Las Vegas, onde estava a acompanhar Sheldon Adelson, em que o empresário “contou histórias sobre o seu pai que lhe dizia em criança que não importa o quão pobres as pessoas são, há sempre quem seja ainda mais pobre”. “Esse foi um discurso que me marcou muito”, concluiu.

Sheldon Adelson foi “o rosto visível da liberalização [do jogo]”, considera António Vilela

Na opinião de António Vilela, antigo assessor do secretário para a Economia e Finanças, Adelson foi “o rosto visível da liberalização” do jogo em Macau e foi “o grande visionário do desenvolvimento de Macau da zona do Cotai”. Isto porque, antes de Sheldon Adelson, “ninguém acreditava e ninguém punha o seu dinheiro no desenvolvimento do Cotai”, disse Vilela ao PONTO FINAL. “Ele foi o primeiro a desenvolver o Cotai e foi aquele que teve a visão para perceber que o Cotai é que era o sítio ideal para estar, e foi o primeiro a chegar”, frisa.

Também António Vilela acredita que a morte do fundador da Sands não vai ter impacto na empresa: “Este tipo de empresas transcendem o sócio dominante. As empresas continuam a operar dentro da mesma lógica, independentemente de o sócio dominante estar ou não presente”. Na opinião do jurista, é a mulher, Miriam Adelson, que deverá agora “tomar as rédeas da participação que o marido tinha” na empresa, já que “é uma pessoa que está por dentro dos assuntos da empresa”.

O visionário a quem apelidaram de lunático, recorda Pedro Cortés

Pedro Cortés define Sheldon Adelson como “um dos grandes nomes da indústria”, que ajudou a mudar Macau depois de 2002, à semelhança de Steve Wynn. “Pouco menos de um ano depois de Stanley Ho, morreu outro visionário a quem chamaram de ‘lunático’ quando construiu o Venetian em Las Vegas, depois de ter revolucionado a indústria com a construção do Centro de Convenções ao lado do histórico Sands, que entretanto deu lugar ao Venetian”, disse ao PONTO FINAL.

O advogado não tem dúvidas que Adelson “transformou” a zona do istmo do Cotai com uma visão que outros duvidaram, deixando também a sua “marca indelével” em Singapura com a construção do Marina Bay Sands. “Fica-nos o legado de um verdadeiro visionário e revolucionário da indústria a par de outros como Cliff Jones, Phil Ruffin, Kirk Kerkorian, Jay Sarno, Sam Boyd ou Steve Wynn. Macau deve muito daquilo em que se transformou ao senhor Sheldon Adelson, que recebeu em dobro aquilo que deu à região”, concluiu.

O Governo de Macau manifestou também pesar pela morte de Sheldon Adelson, lembrando que “promoveu o desenvolvimento” de uma das operadoras de casinos.