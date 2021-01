Miriam Adelson recorda Sheldon e destaca desenvolvimento de Macau

FOTOGRAFIA: ANDREW GOMBERT/EPA

Miriam Adelson, mulher de Sheldon Adelson, divulgou ontem uma nota com uma mensagem de despedida para o marido. “Juntos navegámos pelos oceanos, fizemos recuar o Delta do Rio das Pérolas para ajudar a desenvolver o futuro de Macau”, destaca Miriam Adelson.

O comunicado da mulher de Sheldon Adelson começa por confirmar a notícia de que o empresário morreu na madrugada de ontem devido a complicações resultantes de doença prolongada.

Miriam Adelson faz uma declaração de amor ao companheiro dos últimos 32 anos: “Sheldon foi o amor da minha vida. Era meu parceiro no romance, filantropia, activismo político e empreendedorismo. Ele era a minha alma gémea”.

Na opinião de Miriam, Sheldon era “um patriota americano”, um “um veterano do exército dos EUA que deu tudo generosamente aos guerreiros feridos e, sempre que pôde, olhou para o avanço destes grandes Estados Unidos”. Além disso, era “o mais orgulhoso dos judeus”, que “viu no Estado de Israel não só a realização de uma promessa histórica a um povo único e merecedor, mas também um presente do Todo-Poderoso a toda a humanidade”.

Na opinião da mulher, foi sempre um homem “sensível às necessidades dos outros” e, segundo Miriam, fez questão de que os tectos de todos os seus quartos de hotel fossem altos para que todos os hóspedes “se sentissem como reis”.

“Para Sheldon, o reconhecimento do seu próprio papel indispensável não era importante. O que contava era que o bem era feito. Ele preocupava-se em defender o que estava certo, mesmo que isso significasse ficar de pé sozinho”, recorda Miriam Adelson, acrescentando que “Sheldon tinha poder e profundidade e mistério como o mar”.

Depois da sua morte, “as águas de apoio desapareceram para o céu”. “A perda é colossal”, lamenta Miriam Adelson, despedindo-se: “Depois de teres dado tanto, ganhaste este descanso”.