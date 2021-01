Ella Lei quer saber se o Governo está a acompanhar acidentes fatais nas pontes-cais do Porto Interior

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

A deputada escreveu ao Governo para pedir informações sobre os acidentes fatais que ocorreram nas pontes-cais do Porto Interior. Ella Lei diz que “é lamentável e inaceitável” que tenham ocorrido três acidentes envolvendo vítimas nos últimos oito meses.

André Vinagre

Numa interpelação escrita endereçada ontem ao Governo, a deputada Ella Lei chamou a atenção das autoridades para a quantidade de acidentes fatais que têm ocorrido nas pontes-cais do Porto Interior. Ella Lei pediu mais acção ao Governo na fiscalização das condições de segurança das pontes-cais e no acompanhamento dos acidentes que têm ocorrido.

Ella Lei lembra que, durante o ano passado, “houve uma série de acidentes marítimos no terminal do Porto Interior” e dá o exemplo de um acidente que ocorreu em Maio do ano passado, em que um trabalhador do interior da China, que trabalhava como assistente naquele terminal, caiu ao mar e cujo corpo foi mais tarde encontrado na água, ao largo do Porto Interior.

A deputada nota que, após os acidentes no Porto Interior, tanto a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) como a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), manifestam pesar e destacam funcionários para fiscalizarem as condições de segurança daquelas zonas. “No entanto, é lamentável e entristecedor que acidentes envolvendo vidas humanas ainda ocorram um após o outro”, diz Ella Lei.

A deputada ligada à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) refere também que, após o acidente de Maio, houve um residente que apresentou queixas junto das autoridades sobre a gestão e funcionamento “caótico” das pontes-cais, comportando “graves riscos de segurança”. A deputada diz que a resposta dada ao residente foi apenas de que havia espaço para melhorar. “As queixas acima referidas do público são a ponta do iceberg? Serão as sanções impostas suficientes?”, questiona Ella Lei.

“Embora devam ser impostas sanções por actos ilegais, a gestão insatisfatória das pontes-cais e embarcações envolve a segurança do pessoal e mesmo do público, e devem ser tomadas medidas para eliminar os riscos de segurança ocultos”, diz a deputada.

“É lamentável e inaceitável que três acidentes envolvendo vítimas tenham ocorrido nas pontes-cais de Macau em apenas oito meses”, afirma Ella Lei. Na interpelação escrita, Ella Lei pergunta ao Governo se tem investigado as causas dos acidentes que provocaram vítimas no Porto Interior, bem como se tem fiscalizado “as insuficiências” dos mecanismos de protecção, com vista a “eliminar os riscos de segurança ocultos e evitar a recorrência de incidentes infelizes”.