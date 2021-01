Cooperação Macau/Shenzhen de olhos postos nos mercados lusófonos

FOTOGRAFIA: GCS

O Governo de Macau defendeu que a cooperação entre o território e a cidade chinesa de Shenzhen deve apostar na exploração dos mercados lusófonos, nomeadamente no desenvolvimento da indústria da medicina tradicional chinesa.

“Em Shenzhen, deve haver muitas empresas que pretendem internacionalização, sendo possível aproveitar o papel de plataforma de Macau para explorar os mercados dos países lusófonos”, pode ler-se num comunicado divulgado na segunda-feira à noite, no último dia da visita do chefe do Governo, Ho Iat Seng, a cidades da Grande Baía.

Ho Iat Seng disse em Shenzhen “que Macau está empenhado em desenvolver a indústria da medicina tradicional chinesa e que, no futuro, os medicamentos podem ser registados em Macau e vendidos para a Grande Baía e gradualmente até às outras regiões”.

Uma das apostas reiteradas pelo Governo de Macau passa pela diversificação da economia, muito dependente do mercado do jogo. Razão pela qual o chefe do Governo sublinhou a vontade de reforçar a cooperação bilateral com Shenzhen na dinamização do desenvolvimento do turismo cultural e das indústrias criativas.

Durante a visita à província de Guangdong, que teve início na sexta-feira, Ho Iat Seng já defendera o reforço da cooperação com cidades da Grande Baía para acelerar o crescimento das indústrias financeira, tecnológica e da saúde.

No momento em que, “para além dos trabalhos de prevenção da pandemia ainda se promove proativamente a recuperação do turismo”, Macau necessita “de acelerar o crescimento das indústrias da saúde, do setor financeiro moderno e da tecnologia”, lia-se numa nota das autoridades, na qual se citava o Chefe do Executivo.