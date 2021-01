Cartões de consumo electrónico canalizaram três mil milhões de patacas para as PME

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Em resposta a uma interpelação escrita do deputado Sulu Sou, o director da DSAL assegurou que o Governo vai incentivar a contratação de trabalhadores locais junto das empresas que perderam trabalhadores não-residentes. O representante do Executivo assinalou ainda que o programa de incentivo ao consumo permitiu uma injecção de 3 mil milhões de patacas nas pequenas e médias empresas através de duas rondas de apoio com cartões de consumo electrónico.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O director da DSAL, Wong Chi Hong, reconheceu que o impacto da pandemia na economia local afectou vários sectores de Macau e levou à subida da taxa de desemprego. Numa resposta a uma interpelação escrita do vice-presidente da Associação Novo Macau, Wong Chi Hong garantiu que o combate ao desemprego é uma das prioridades do Governo, mas não adiantou pormenores sobre uma eventual terceira ronda de apoio ao consumo, exigida pelo deputado Sulu Sou.

A 23 de Novembro, o deputado eleito por sufrágio directo enviou uma interpelação escrita onde sugeriu que fosse implementada uma terceira ronda de apoios para a população afectada pela crise económica. Além disso, Sulu Sou quis saber quais os planos do Governo para fazer face às “ondas ainda maiores de desemprego” que se iam aproximar com o fim do plano de apoio às empresas.

“Em respostas às necessidades, a DSAL irá ajustar as exigências no sector e tomar iniciativas para compreender as necessidades de emprego das empresas, assim como recomendar os candidatos a empregos adequados”, pode ler-se na resposta de Wong Chi Hong sobre dois programas lançados em Setembro de auxílio a desempregados, recém-licenciados e ‘freelancers’. De acordo com Wong Chi Hong, o Governo aumentou o investimento em infra-estruturas, enquanto a DSAL irá tomar a “iniciativa de compreender as necessidades de emprego das empresas públicas” e recomendar “os candidatos a emprego adequados”.

Sobre a importação de trabalhadores estrangeiros, o responsável da DSAL referiu que o Governo irá proceder “a partir dos interesses gerais de Macau” e “incentivar grandes empresas nas responsabilidades de contratar mais trabalhadores locais”.

“No final de Outubro desde ano havia 181.631 trabalhadores não-residentes com autorização de residência, uma redução de 14.907 pessoas desde o final de Dezembro de 2019. As indústrias envolvidas incluem principalmente 7.940 funcionários da indústria hoteleira e da restauração, 1.588 funcionários na indústria da construção civil. Os sectores de entretenimento, jogos e outros serviços diminuíram em 1.580 funcionários, enquanto no sector de venda a retalho diminuiu em 1.275 funcionários”, assinalou Wong Chi Hong, acrescentando que “no final de Outubro de 2020, entre as seis operadoras de jogo, os trabalhadores locais representavam 88,5% dos quadros superiores, um aumento de 0,5 pontos percentuais em relação ao mesmo período de 2019”.

Com o aumento da taxa de desemprego, Sulu Sou pediu ao Governo uma terceira ronda de apoios. “Quando é que [o Governo] vai utilizar activamente os fundos acumulados da Fundação Macau para lançar a terceira ronda de medidas de assistência financeira para combater a epidemia em tempo útil – em particular para apoiar os residentes em licença sem vencimento e aos desempregados – bem como a terceira ronda do cartão de consumo, de modo a atingir o objectivo de continuar a salvar o mercado e estimular a procura interna?”, escreveu o deputado.

Na resposta ao vice-presidente da Associação Novo Macau, Wong Chi Hong assinalou que o Governo injectou 4,8 mil milhões de patacas no mercado com os dois planos de apoio ao consumo, e que as pequenas e médias empresas beneficiaram três mil milhões de patacas, para além dos programas de apoio específico do Executivo. “Em Novembro de 2020, um total de mais de 4,8 mil milhões de patacas nos dois programas de subsídio ao consumidor foram injectados no mercado de consumo, beneficiando diferentes sectores. Destes, mais de três mil milhões de patacas foram canalizadas para as pequenas e médias empresas (PME). Até um certo grau de apoio e, em certa medida, aliviou a pressão económica dos residentes”, disse Wong Chi Hong numa resposta datada de 18 de Dezembro de 2020.