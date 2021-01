Associação de hotéis assume que apelos à não deslocação podem afectar turismo

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Há cidades do interior da China que estão a apelar aos seus residentes para não se deslocarem durante o período do Ano Novo Chinês. Apesar de os Serviços de Turismo não terem ainda previsões sobre um possível impacto no sector, a Associação de Hotéis de Macau acredita que os hotéis vão sofrer. Rutger Verschuren, presidente da associação, disse ainda ao PONTO FINAL que, após a passagem de ano, a taxa de ocupação dos hotéis da região caiu “como uma pedra”.

André Vinagre

Na segunda-feira, as autoridades de saúde de Macau apelaram a que a população não saísse de Macau durante o período do Ano Novo Chinês e indicaram ainda que o apelo tem acontecido também em sentido contrário, com algumas cidades do interior da China a pedirem aos seus residentes que não saíssem nesta altura. “Já reparámos que diferentes províncias no interior da China também emitiram apelos para os trabalhadores não voltarem para a terra natal”, disse Alvis Lo Iek Long, médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde São Januário. Na conferência de imprensa de segunda-feira, as autoridades do turismo acrescentaram que não tinham feito previsões sobre eventuais quebras no número de turistas devido a estes apelos.

Ontem, ao PONTO FINAL, Rutger Verschuren, presidente da Associação de Hotéis de Macau, assumiu que os apelos deverão ter influência: “Claro que isso vai ter impacto no turismo, não apenas no Ano Novo Chinês, mas também nos próximos dois meses”. Notando que os hotéis têm sempre “grandes esperanças” em relação ao Ano Novo Chinês, afirma: “Este ano temos de baixar as nossas expectativas”.

Na opinião de Rutger Verschuren, este Ano Novo Chinês será “mais parado” e a indústria tem de estar “preparada” para esse facto. “Tem havido avisos do Governo chinês e de Macau, o que também vai ajudar a manter a cidade segura. Todos os hotéis estão dispostos a pagar o preço, ao ter menos negócio durante o Ano Novo Chinês”, refere.

No início do ano, a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) fez um balanço do número de visitantes que Macau recebeu entre os dias 31 de Dezembro de 2020 e 3 de Janeiro de 2021, tendo registado uma taxa de ocupação média dos hotéis superior a 67%. Rutger Verschuren confirmou que a taxa de ocupação dos hotéis poderá ter andado entre os 60 e os 70% durante os dias da passagem de ano, mas reitera que “não há detalhes sobre quem exactamente é que tem estado a ocupar alguns quartos – se há quartos oferecidos a jogadores nos casinos ou se são, na verdade, vendidos a turistas”. “É uma área cinzenta que devemos ter em conta”, aponta.

Por outro lado, a taxa de ocupação dos hotéis tem variado. “Há hotéis cuja ocupação foi total, alguns hotéis ficaram-se nos 30% ou até menos”, assinala. “O que sei é que, durante o período da passagem de ano, foi o melhor em muito tempo, e bem melhor do que em Outubro, durante a Semana Dourada”, diz.

Durante o período da passagem de ano, os hotéis deram ‘feedback’ “muito positivo” à associação. “Há mais gente nas ruas, os vendedores estão contentes e os hoteleiros também estão felizes por verem que a taxa de ocupação está a recuperar. Há um sentimento de que esta foi uma boa forma de acabar e começar o ano”, diz o presidente da associação. No entanto, “depois do fim-de-semana do Ano Novo vimos o negócio cair como uma pedra”.

“É natural que, depois das férias da escola e do fim dos feriados públicos, a taxa de ocupação desça; historicamente, Janeiro não é um mês forte”, refere, concluindo que “desta vez foi mais visível”.