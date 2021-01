Projecto de construção junto ao Lago Nam Van ameaça corredor visual da Colina da Penha, avisa arquitecto

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Na opinião do arquitecto André Lui Chak Keong, o Governo não devia avançar com a construção de dois edifícios judiciais na Zona C do Lago Nam Van sem antes conduzir um estudo aprofundado sobre o impacto que o projecto irá ter na vista panorâmica da Colina da Penha. Segundo o vogal do Conselho do Planeamento Urbanístico, os edifícios com 34,1 e 50,8 metros, respectivamente, vão descaracterizar o enquadramento paisagístico do local.

O arquitecto André Lui Chak Keong foi a única voz discordante na discussão do Conselho de Planeamento Urbanístico (CPU) em torno do projecto de construção de dois edifícios judiciais na Zona C do Lago Nam Van na semana passada. Durante o debate, a maioria dos membros defendeu que a paisagem da Colina da Penha não seria afectada pelo plano do Governo. No entanto, Lui Chak Keong defendeu a necessidade de ser realizado um estudo mais aprofundado sobre o assunto para garantir que o enquadramento paisagístico local não será afectado com a construção de dois edifícios com 34,1 e 50,8 metros, respectivamente.

“Numa cidade como Macau, o desenvolvimento vai ser no sentido de ser um centro de lazer e turismo mundial. Portanto, por mim, a protecção da paisagem panorâmica da colina da Penha e da Igreja da Penha é fundamental para a linha do horizonte da cidade. É impossível com o desenvolvimento da cidade manter-se sempre a imagem antiga, mas com os novos edifícios e no novo planeamento temos de ter cuidado com a linha do horizonte de Macau”, começou por dizer André Lui Chak Keong ao PONTO FINAL, acrescentando que as autoridades locais têm de avaliar como irá ser feito o equilíbrio entre a preservação cultural de Macau e o desenvolvimento.

Apesar de discordar com o tom de algumas das críticas que foram feitas na reunião, nomeadamente pelo vogal Loi Man Keong, o arquitecto acredita ser possível encontrar uma solução que satisfaça todas as necessidades de Macau. “Eu não sou contra o desenvolvimento da cidade, mas tenho receio que, após análise daquele plano, um dos edifícios irá afectar a linha do horizonte de Macau”, explicou André Lui Chak Keong, criticando a forma como Loi Man Keong atacou 138 opiniões apresentadas contra o plano numa consulta pública apelidando-as de “desenhos de crianças”.

“Para uma discussão mais construtiva e racional acho que não devia ter criticado a opinião pública e utilizado este tipo de expressões e palavras. Na discussão devia ter proposto soluções e não criticar apenas opiniões contrárias com argumentos destrutivos. Na discussão deviam ser respeitadas as opiniões dos outros. Cada parte podia expressar a sua ideia do seu ponto de vista pessoal e profissional”.

Ora, para André Lui Chak Keong, o Governo deve conduzir um estudo para determinar definitivamente se vai haver impacto no corredor paisagístico da Colina da Penha. “Se a vista é feita através de dois pontos, neste caso, o ponto alto e o ponto baixo, se o ponto alto for na parte da Igreja da Penha e o ponto baixo fica no mar, qual é o ponto mais importante? A cidade com a ponte antiga de Macau? Temos de fazer uma análise. Acho que aquela vista é importante”, vincou.

No debate da semana passada, a maioria dos membros do CPU não levantou oposição à construção dos dois edifícios, apesar de terem sido entregues 138 opiniões contra o plano recolhidas numa consulta pública. “As obras públicas vão avançar com o projecto como está, mas isso não quer dizer que não possa ser alterado e não precisa de alterar muito. Só baixar um ou dois andares já faria uma enorme diferença porque, pelo menos, mantém-se a condição da pista panorâmica da Colina da Penha”, considerou André Lui Chak Keong, assinalando depois que o edifício mais polémico irá ter quase 51 metros.

“Discutimos sobre a protecção da vista da Colina da Penha. Ali há dois terrenos, um dos terrenos é mais perto da Fortaleza da Penha e a residência do Cônsul de Portugal é muito perto dali. Naquele terreno a construção prevista é de quase 51 metros, esse é o mais polémico, fica muito perto da Colina da Penha. O outro terreno fica ao lado da Assembleia Legislativa, que é um pouco mais baixo. A polémica está em torno do edifício que querem construir em frente à casa do Cônsul de Portugal. Há um edifício preto que funciona como Tribunal Judicial de Base, ora, o projecto define que seja construído um edifício mais alto do que esse e acho que irá tapar completamente a Colina da Penha. Por isso disse na reunião que é necessário fazer mais. Acho que o Governo devia fazer uma maquete de teste para visualizar realmente qual o impacto daquela altura ou volume do edifício”, concluiu André Lui Chak Keong.