Presidenciais: Portugueses em Macau poderão votar no Consulado nos dias 23 e 24 de Janeiro

Os portugueses recenseados nos cadernos eleitorais de Macau vão poder votar nas instalações do Consulado Geral de Portugal em Macau e Hong Kong nos dias 23 e 24 de Janeiro. Já os eleitores recenseados em Portugal poderão votar antecipadamente, entre hoje e quinta-feira.

As eleições presidenciais em Portugal estão marcadas para o dia 24 de Janeiro. Em Macau, os portugueses recenseados no território vão poder votar nos dias 23 e 24 de Janeiro, entre as 8 e as 19 horas, no Consulado Geral de Portugal em Macau e Hong Kong. No dia do escrutínio, os eleitores de Macau deverão dirigir-se ao Consulado, informar-se na recepção sobre qual a respectiva mesa de voto e apresentar o Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade. No Consulado, serão tomadas medidas de prevenção da epidemia, como o uso de máscara, medição de temperatura à entrada da Chancelaria e será recomendado aos eleitores que mantenham uma distância social.

Para verificarem se estão recenseados em Macau, os eleitores podem aceder a https://www.recenseamento.mai.gov.pt. O recenseamento esteve aberto até 24 de Novembro do ano passado na Chancelaria do Consulado Geral de Portugal em Macau.

Caso o eleitor não esteja recenseado em Macau, há a possibilidade de votar antecipadamente. Neste caso, os cidadãos que preencham os requisitos deverão deslocar-se ao Consulado Geral de Portugal munidos do seu Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade entre hoje e quinta-feira, dia 14 de Janeiro, entre as 9 e as 16 horas.

Os cidadãos portugueses recenseados em Portugal e deslocados no estrangeiro que podem recorrer ao voto antecipado terão de preencher uma série de requisitos: terão de estar deslocados por inerência do exercício de funções públicas ou privadas; ou em representação oficial da selecção nacional, organizada por federação desportiva dotada de estatuto de utilidade pública desportiva; ou se for estudante, investigador, docente ou bolseiro de investigação e estiver no estrangeiro numa instituição de ensino superior ou unidades de investigação reconhecidas pelas autoridades competentes; ou se forem doentes em tratamento no estrangeiro; ou caso vivam ou acompanhem eleitores mencionados nas situações acima previstas.

No entanto, como noticiou no domingo a Agência Lusa, os portugueses que residem em Hong Kong não vão conseguir votar nas eleições presidenciais devido às restrições fronteiriças impostas devido à pandemia. “Em Hong Kong não haverá mesas de voto. Infelizmente, os portugueses residentes em Hong Kong não terão hipótese de votar para as presidenciais, uma vez que o voto é apenas presencial”, explicou Paulo Cunha-Alves à Lusa. O cônsul precisou que, devido às restrições da pandemia, os portugueses a residir em Hong Kong apenas poderiam votar em Macau se cumprissem previamente no território 21 dias de quarentena. E quando regressassem a Hong Kong, acrescente-se, seriam obrigados a cumprir uma outra quarentena, de 14 dias.

Recorde-se que há sete candidatos às eleições para o cargo de Presidente da República de Portugal: Marcelo Rebelo de Sousa, Ana Gomes, Marisa Matias, João Ferreira, Tiago Mayan Gonçalves, Vitorino Silva e André Ventura.