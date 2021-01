Obra com taxa de execução zero há oito anos reservou 6,6 milhões do orçamento desde 2012

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Os deputados da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas questionaram membros do Executivo sobre o impacto das verbas reservadas para obras com taxa de execução nula na eficiência administrativa. Os membros perguntaram sobre a situação de uma obra parada, no edifício do Instituto do Desporto, que obrigou à reserva de 6,6 milhões de patacas do orçamento, desde 2012, devido a uma acção judicial pendente.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O presidente da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas, Mak Soi Kun, assegurou ontem que muitas das obras afectadas pela pandemia recuperaram o ritmo de construção durante o terceiro trimestre de 2020, e assinalou que houve um aumento de 44,6% da taxa de execução. A garantia foi dada após uma reunião entre membros do Governo e a comissão para analisar o Relatório de Execução Orçamental do Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA), relativo ao terceiro trimestre do ano passado.

“Até ao terceiro trimestre de 2020, o orçamento autorizado foi de 3,760 mil milhões de patacas. Houve um aumento de 21 milhões de patacas. As despesas foram de 3,46 mil milhões de patacas e a taxa de execução aumentou para 44,6%, sendo que houve um aumento de um dígito”, referiu Mak Soi Kun, acrescentando depois que a Direcção dos Serviços de Finanças passou a exigir mais elementos a todos os serviços públicos sobre informações detalhadas assim como esclarecimentos sobre atrasos.

De acordo com dados divulgados pelo presidente da comissão, no terceiro trimestre houve “38 itens com a taxa de execução zero” e que envolveram um “orçamento autorizado de 470 milhões de patacas”. “Em 2019, os itens com taxa de execução zero e que também apresentaram uma taxa de execução zero no orçamento de 2020 foram seis itens”, frisou Mak Soi Kun.

Em relação aos projectos afectados pela pandemia, Mak Soi Kun assinalou que muitas das obras aceleraram no terceiro trimestre do ano passado. “Sabemos que no terceiro trimestre a situação epidémica foi muito grave. Mesmo que alguns projectos apresentem atrasos, no terceiro trimestre, muitos projectos do IAM, DSSOPT, ou GBI aceleraram as obras entre 80% e 90%. Para além disso muitas obras envolveram trabalhadores do exterior e materiais que tinham de ser enviados do exterior. Portanto, há esses atrasos. Assim, aceitámos os esclarecimentos do Governo”.

Numa reunião que contou com a presença de representantes da Direcção dos Serviços de Finanças (DSF), Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) e Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas (GDI), os deputados questionaram os membros do Governo sobre uma obra do Instituto do Desporto (ID) que está parada desde 2012.

“Os membros prestaram atenção ao orçamento do ID pois há um projecto que desde de 2012 tem apresentado uma taxa de execução zero devido a uma acção judicial pendente”, explicou Mak Soi Kun, adiantando depois tratar-se de uma obra na torre oeste do edifício do ID.

Segundo o presidente da comissão, os deputados mostraram-se preocupados com o impacto das verbas reservadas em ano de orçamento deficitário. “Devido a acção judicial há sempre uma verba reservada de 6,6 milhões de patacas. Este ano temos um orçamento deficitário e estas verbas reservadas podem também afectar a nossa eficiência administrativa. Como ainda não se sabe quais serão os resultados desta acção judicial, a comissão quis saber quanto tempo é que vai levar para a conclusão desta acção judicial”, indicou Mak Soi Kun, assinalando depois que os deputados sugeriram ao Governo um acordo que facilitasse a conclusão das obras.

“Perguntámos ao Governo se havia outra solução para isto [acção judicial], porque, por exemplo, no caso do Metro Ligeiro, também houve solução para o tratamento de litígios. Segundo a resposta do Governo, a acção judicial pendente já está na recta final, e que o problema será resolvido o mais rápido possível. Se o Governo perder a acção em tribunal, então tem de pagar a indemnização segundo a sentença do tribunal, mas se vencer a acção judicial, o Governo terá de cumprir esse contrato. O montante envolvido é de 6,6 milhões de patacas. A respectiva acção judicial começou em 2012 e ao longo destes anos foram sempre reservados 6,6 milhões de patacas para suportar eventuais despesas deste projecto”, referiu o presidente da comissão.