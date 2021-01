Mulher persegue ‘voyeur’ que apanhou em flagrante na casa de banho

Uma mulher deparou-se com um homem a espiar por cima da porta enquanto usava a casa de banho de um restaurante na zona norte da cidade. Depois de o ter perseguido, a mulher decidiu contactar a polícia e o suspeito acabou por ser identificado e detido pelas autoridades.

Joana Chantre

No dia 9 de Janeiro, pelas 18h30, uma mulher, residente de Macau com cerca de 20 anos de idade, denunciou às autoridades um homem que terá apanhado em flagrante enquanto este a observava por cima da porta enquanto estava a usar a casa de banho de um restaurante na Rua da Bacia Sul.

O homem acabou por fugir, mas a mulher perseguiu-o e conseguiu tirar algumas fotografias. Depois disso chamou a polícia, que conseguiu identificar o homem através das câmaras de vigilância. O suspeito, de 34 anos, desempregado e com BIR de Macau, foi detido pelas autoridades no seu apartamento e acusado do crime de devassa da vida privada.

Casamento falso para pagar dívida

A Polícia Judiciária recebeu uma carta de denúncia no dia 9 de Abril onde era referido que havia um homem da China continental, de 57 anos, que se tinha casado com uma mulher de Macau alegadamente por negócio.

Segundo os dados dos Serviços de Identificação e da Polícia de Segurança Pública, verificou-se que houve um casamento no dia 13 de Agosto, entre um homem do continente e uma residente de Macau, tendo este requerido autorização de residência em Macau com fundamento na junção conjugal.

No dia 13 de Agosto do ano passado, o homem obteve autorização de residência não permanente, e em Outubro foi interceptada a mulher que contou que tinha tido uma dívida de 50 mil patacas e a família do arguido aceitou pagá-la em troca do casamento e para obtenção de autorização de residência.

No dia 9 de Janeiro, o homem foi interceptado e interrogado, mas negou o casamento falso por causa da dívida, referindo que vivia com a mulher. Esta, porém, acabou por confessar o crime e alegado que foi a família dele que propôs o negócio.

O caso foi transferido para o Ministério Público e o homem acusado dos crimes de falsificação de documentos e falsificação de documentos de especial valor.

Droga ficou esquecida no táxi

Um homem de nacionalidade vietnamita foi interceptado pela polícia depois de ter apanhado um táxi, em Agosto, e deixado três pacotes de ICE com peso de 1,04 gramas dentro do veículo. O taxista apresentou queixa à polícia, que através da câmara de vigilância conseguiu descobrir a residência do suspeito. Para além disso, foi descoberto, através da análise de documentos, que o mesmo homem já tinha sido detido no ano passado por crimes da mesma natureza.

No dia 7 de Janeiro, o suspeito fez a sua apresentação periódica na esquadra e acabou por ser detido e confessado que tinha comprado a droga para consumo próprio, segundo as autoridades. Quando a polícia se deslocou ao seu apartamento, na zona central, descobriu mais ICE e instrumentos para consumo, inclusive uma balança digital.

No dia 8 de Janeiro foi presente ao Ministério Público por consumo de droga.