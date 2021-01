Morgan Stanley revê receita bruta de jogo em Macau para este ano

Empresa norte-americana estima que a receita ande na ordem das 192 mil milhões de patacas. O enfraquecimento do segmento VIP é apontado como um dos motivos para a previsão ajustada

Analistas da consultora Morgan Stanley reviram a sua previsão anterior para o sector do jogo em Macau, afirmando que a sua receita bruta estimada para 2021 será de 192 mil milhões de patacas, com o EBITDA (resultados antes de juros, impostos, amortizações e depreciações) na ordem das 51 milhões de patacas.

A nova estimativa é de 65% dos níveis de 2019, que está abaixo dos 70% considerados até agora consensuais. O enfraquecimento do segmento VIP foi apontado como um dos motivos para a previsão ajustada. A receita do VIP deve ser de 40% dos níveis de 2019 e a receita do mercado de massa deve chegar aos 80%.

“Tanto a Suncity como a Tak Chun estão a apostar em casinos e a diversificar-se do puro negócio de junket”, referem os analistas Praveen Choudhary, Gareth Leung e Thomas Allen, referindo-se à estratégia seguida por duas das principais promotoras de jogo em Macau.

A China aprovou recentemente novas medidas dissuadoras para aqueles que organizam jogos de azar no exterior para cidadãos do continente e as novas leis entrarão em vigor no dia 1 de Março.

“Um terço da receita do jogo asiático vem de fora de Macau, parte da qual é proveniente de consumidores chineses do continente. A nova moldura criminal, recentemente revelada, também torna tudo mais difícil”, sugere a Morgan Stanley, empresa financeira com sede em Nova Iorque, nos EUA.

Ainda assim, e apesar dos contratempos deixados pela pandemia de Covid-19, estima-se que a receita bruta do jogo em Macau possa chegar às 375 mil milhões de patacas em 2022. Algumas operadoras locais têm expansões planeadas para um futuro próximo, o que pode aumentar ainda mais a demanda e os preços das ações.

“As acções também tendem a apresentar desempenho superior a 6-12 meses antes da abertura de mega casinos. Esperamos que 2021 seja um ano importante em que ambas as actividades impulsionem o desempenho superior das acções das operadoras de jogo de Macau”, concluiu, ainda, a Morgan Stanley.

Estão previstos para abrir, durante este ano, três grandes empreendimentos: o Grand Lisboa Palace com 1.900 quartos; a terceira fase do Galaxy com 800 quartos e o The Londoner Macao, que já abriu parcialmente o ano passado com diversos motivos de oferta.

O mais recente ajuste da financeira norte-americana surgiu depois do secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, ter referido que a previsão do Governo de Macau é que o jogo possa render aos cofres públicos cerca de 130 mil milhões de patacas em 2021, ou seja, 44,5% dos níveis de 2019.

G.L.P.