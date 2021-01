Má alimentação da população preocupa Pereira Coutinho

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

O deputado da Assembleia Legislativa (AL) José Pereira Coutinho, preocupado com a alimentação dos habitantes de Macau, interpelou ontem o Governo liderado por Ho Iat Seng no sentido que lhe seja indicada qual a incidência de mortes prematuras na população por doenças cardiovasculares, diabetes, cancro e doenças respiratórias crónicas.

Preocupado, o deputado eleito pela Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) acredita que na origem destas doenças esteja a perda de qualidade de vida dos residentes do território, muito por culpa do aumento das horas de trabalho – em especial no sector dos serviços – e, por conseguinte, pelo aumento daquilo que Pereira Coutinho considera serem práticas de má alimentação.

Ao Governo, o deputado insta à rotulagem dos alimentos industriais, “que permita ao consumidor fazer escolhas mais informadas e conscientes sobre a aquisição dos alimentos”. Pereira Coutinho, que na sua interpelação escrita dá como exemplo os regimes de taxação de gamas alimentares e nuticionais introduzidos em diversos países da Europa, considera que o Executivo local deve fazer mais e melhor na promoção de uma alimentação saudável, evitando o excesso de peso da população.

Pereira Coutinho, que critica aos alimentos denominados “diet e light”, pretende também que o Governo de Macau considere, através de medidas legislativas, limites de sódio, gordura e açúcar na composição dos alimentos. Com isso, diz, evita-se “a sobrecarga do sistema de saúde no tratamento de doenças evitáveis”.

Parafraseando a Organização Mundial de Saúde, o legislador lembra ainda que o “consumo excessivo de açúcar contribui para o aumento da preval-ência de excesso de peso e cárie dentária”.

G.L.P.