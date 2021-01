Equipa da Universidade de Macau faz descoberta científica para o tratamento da psoríase

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Um grupo de investigação da Universidade de Macau (UM), liderado por Zheng Ying, descobriu que a captação e translocação de nanopartículas pela pele e pelo sistema linfático desempenham um papel fundamental no tratamento de doenças de pele relacionadas com a imunidade, informou ontem a instituição através de comunicado. A descoberta é importante para o desenvolvimento de novos fármacos para a psoríase, indica a UM. O estudo foi publicado na revista da especialidade Acta Pharmaceutica Sinica B.

O grupo da UM concluiu que a captação e translocação de nanopartículas pela pele e sistema linfático desempenham um papel fundamental no tratamento de doenças de pele relacionadas com a imunidade, e o tamanho dos portadores de drogas tem um certo efeito no resultado.

A psoríase é um problema de saúde que afecta tanto homens como mulheres de todas as idades, e que tende a repetir-se após o tratamento. A pele dos doentes com psoríase é normalmente coberta por eritema e escamas brancas, o que afecta várias vezes a sua aparência e vida social, indica a UM. Actualmente, os medicamentos químicos e a radioterapia por radiação ultravioleta são os principais remédios para a psoríase, mas têm efeitos adversos graves, o que faz com que o desenvolvimento de medicamentos activos de pequenas moléculas com alta eficácia e menos efeitos secundários seja uma área de investigação apelativa nos últimos anos, refere o comunicado da UM.