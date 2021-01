Empresas com dívidas sem direito a benefícios fiscais por actividades de inovação tecnológica e científica

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

O presidente da 1.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, Ho Ion Sang, assinalou ontem que apenas empresas sem dívidas ao Governo de Macau vão ter acesso a benefícios fiscais no âmbito da proposta de lei intitulada “Regime de benefícios fiscais para o exercício das actividades destinadas à inovação científica e tecnológica”.

O diploma em discussão prevê a possibilidade de atribuição de benefícios fiscais a empresas que preencham determinados requisitos no âmbito do Imposto Complementar de Rendimentos, do Imposto do Selo, da Contribuição Predial Urbana, bem como relativamente aos seus trabalhadores, em sede do Imposto Profissional.

“Na versão inicial não tinha este requisito, mas aqui, quando se diz devedores, são, por exemplo, do imposto de rendimentos complementares, contribuições junto da Segurança Social. São deveres que devem obedecer a essas empresas para conseguirem essas isenções fiscais”, disse Ho Ion Sang.

Questionado sobre o tratamento dos dados pessoais, o presidente da comissão revelou que o Governo aditou um artigo relativo a esta matéria e que irá permitir à Direcção dos Serviços de Finanças e outros serviços públicos “recorrer quando se julgue necessário a qualquer meio de tratamento e confirmação dos dados pessoais dos requerentes, incluindo a interconexão de dados nos termos do disposto na lei de protecção de dados pessoais”.

Para concretizar a imparcialidade da atribuição dos benefícios fiscais, a proposta de lei estabelece ainda a constituição de uma Comissão de Avaliação para “analisar e reconhecer as actividades de inovação científica e tecnológica” constantes nos requerimentos para a concessão dos benefícios fiscais. “A Comissão de avaliação vai emitir pareceres com efeitos vinculativos e o Director das Finanças tem de ouvir essa comissão de avaliação”, disse Ho Ion Sang.

Em relação à constituição da Comissão de Avaliação, Ho Ion Sang disse que será constituída por quatro representantes do sector privado e três do Governo. “Sabemos qual será composição dessa comissão de avaliação, ou seja, o subdirector da Direcção dos Serviços de Finanças vai presidir a comissão, que será constituída por um representante da Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, um representante do Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau e depois dois representantes no sector industrial e comercial dentro da área da Ciência tecnológica, e por fim dois representantes do sector académico dentro da área da ciência e tecnologia, ou seja, dos privados há quatro e do Governo há três membros”, afirmou Ho Ion Sang.

E.S.