Apelo à não saída no Ano Novo Chinês, “por enquanto, ainda não é uma medida obrigatória”

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Durante o dia de ontem, a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) tinha deixado um apelo para os trabalhadores não-residentes não se deslocarem à sua terra natal durante o período do Ano Novo Chinês. Na conferência de imprensa da saúde, as autoridades estenderam o apelo aos residentes e garantiram que, “por enquanto”, a medida não é obrigatória. Alvis Lo Iek Long disse ainda que os Serviços de Saúde estão preparados para lidar com uma nova vaga da doença.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A conferência de ontem dos Serviços de Saúde teve como foco principal o apelo que a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) fez aos trabalhadores não-residentes, para que estes não se deslocassem à sua terra natal no Ano Novo Chinês (ver caixa). Na conferência semanal, Alvis Lo Iek Long, médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde São Januário, estendeu o apelo aos residentes de Macau que quisessem ir neste período de férias para fora de Macau e garantiu que, “por enquanto, ainda não é uma medida obrigatória, é apenas um apelo”. “Por enquanto, não vamos tentar restringir a saída das pessoas, apenas apelamos”, sublinhou, alertando que “noutras regiões pode haver algum risco”.

“O Ano Novo Chinês é um período de férias e os trabalhadores não-residentes têm vontade de voltar à terra natal. Mas, devido à situação epidémica no interior da China e no mundo inteiro, gostaríamos de apelas a que todas as pessoas evitassem a deslocação para outras cidades para tentar proteger Macau e evitar um novo surto. Nunca se sabe, eles podem estar num local com vírus e depois trazer o vírus para Macau”, avisou Alvis Lo Iek Long, indicando que, devido ao desenvolvimento epidémico, poder-se-ão implementar novas medidas. O médico disse ainda que quem tiver mesmo de sair da região, deve tomar todas as precauções para se proteger contra a Covid-19.

O apelo também tem sido feito em sentido contrário, com as autoridades do interior da China a apelarem à não deslocação por parte dos cidadãos. “Já reparámos que diferentes províncias no interior da China também emitiram apelos para os trabalhadores não voltarem para a terra natal”, informou o responsável do hospital público.

Questionada sobre se esse apelo poderia causar algum impacto no turismo, Lao Fong Chi, chefe da Divisão de Relações Públicas da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), respondeu que, “como ainda falta um mês para o Ano Novo Chinês, a situação pode-se alterar” e que, por isso, a DST ainda não fez contas às eventuais perdas.

Na conferência de ontem, Alvis Lo Iek Long assegurou que os Serviços de Saúde estão preparados para uma nova vaga da epidemia. “Se surgir um maior número de pacientes, já formámos profissionais para ajudar no tratamento dos pacientes de coronavírus”, indicou, acrescentando: “Os nossos trabalhadores não baixaram guarda, fizemos formação para que mais profissionais dominassem as técnicas de cuidados aos pacientes e reforçar as nossas instalações. A preparação dos Serviços de Saúde é suficiente”.

O clínico voltou a dizer que a vacinação dos residentes de Macau começará dentro do primeiro trimestre do ano. Segundo Alvis Lo Iek Long, já foram feitos trabalhos de preparação nesse sentido e “o andamento é muito bom”.

_____________________

Macau apela a não-residentes chineses que evitem ir ao continente

As autoridades de Macau apelaram ontem aos trabalhadores não-residentes chineses que, devido à pandemia, evitem deslocar-se à terra natal durante o Ano Novo Lunar Chinês, quando tradicionalmente tem lugar a maior migração interna do planeta. “A Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) deixa um apelo aos trabalhadores não-residentes provenientes do interior da China para que não se desloquem à terra natal para passar o feriado do Ano Novo Chinês, reduzindo desta forma a circulação e aglomeração de pessoas”, pode ler-se num comunicado O apelo surge após a reunião da DSAL com representantes da Associação Comercial de Macau e da Associação de Agências de Emprego de Capital da China, na qual se “apelou aos empregadores das pequenas e médias empresas para que incentivem os trabalhadores não-residentes oriundos do interior da China a evitar a deslocação à terra natal para passar o feriado do Ano Novo Chinês”. A mesma entidade reuniu-se no mesmo dia com a Federação da Indústria e Comércio de Macau Centro e Sul Distritos, da Federação Industrial e Comercial das Ilhas de Macau, da Associação Industrial e Comercial da Zona Norte de Macau e da Associação Industrial e Comercial da ZAPE de Macau Durante a principal festa das famílias chinesas, que em 2021 se celebra no próximo mês de Fevereiro, era normal que viajantes chineses enchessem estações de comboio e aeroportos, com a China a registar um movimento que em anos anteriores envolveu cerca de três mil milhões de pessoas em viagens internas. A semana do Ano Novo Lunar é tradicionalmente a época em que as famílias se reúnem para refeições e visitas a templos e mercados. No final de Dezembro, o Governo Central já tinha já tinha feito este apelo, para evitar a propagação do novo coronavírus, encorajando dezenas de milhões de trabalhadores migrantes a não regressarem à terra natal durante as férias do Ano Novo Lunar. Tratou-se de uma recomendação excepcional, e não de uma proibição formal de viajar, dada a conhecer pela Comissão Nacional de Saúde, na única época do ano em que milhões de trabalhadores migrantes podem estar com as suas famílias.