Agnes Lam quer que Governo facilite contratação de trabalhadores domésticos

“É absolutamente necessário que o Governo aborde directamente o enorme impacto da escassez de trabalhadores domésticos estrangeiros nas famílias”, afirma Agnes Lam numa interpelação escrita a ser entregue ao Governo. A deputada quer que o Governo facilite a contratação de trabalhadores domésticos e, além disso, que introduza um subsídio de assistência à família para as famílias mais carenciadas.

Numa interpelação escrita a ser remetida ao Governo, a deputada Agnes Lam debruça-se sobre a dificuldade que as famílias de Macau têm actualmente para contratar trabalhadores domésticos. Para a deputada, “é absolutamente necessário que o Governo aborde directamente o enorme impacto da escassez de trabalhadores domésticos estrangeiros nas famílias”. Além disso, a deputada quer a introdução de subsídios que permitam às famílias terem assistência em casa.

No texto, Agnes Lam lembra que o Governo implementou uma série de medidas para restringir as entradas em Macau. A entrada de estrangeiros em Macau está proibida desde Março do ano passado, mas em Dezembro o Executivo aliviou as medidas, permitindo que não residentes estrangeiros possam solicitar a entrada em Macau por motivos de reunião familiar ou por motivos profissionais, por exemplo. Além disso, entrou em vigor um diploma que proíbe a contratação de não residentes que estejam em Macau com visto de turista. Estes factores têm dificultado a contratação de trabalhadores domésticos.

Na opinião de Agnes Lam, “o modelo anterior de marido e mulher a trabalhar e ajudante doméstico estrangeiro a cuidar da família está agora a ser atacado”. A deputada diz que foram vários os residentes a queixarem-se de dificuldades na contratação de trabalhadores domésticos.

A deputada eleita por sufrágio directo reitera que “há uma enorme escassez de trabalhadores domésticos estrangeiros em Macau”. “Os pais têm de enfrentar a pressão do trabalho provocada pela deterioração do ambiente económico e, ao mesmo tempo, têm de se preocupar por não terem ninguém para cuidar dos seus filhos pequenos e dos membros mais velhos da família. Estão a viver em dificuldades terríveis”, aponta a deputada.

Assim, Agnes Lam pergunta se o Governo está a considerar a implementação de medidas especiais que permitam às famílias locais empregar trabalhadores domésticos estrangeiros que se encontrem actualmente desempregados e retidos em Macau. A deputada pergunta também: “Perante a enorme carência de trabalhadores domésticos, que medidas de apoio serão tomadas pelas autoridades para aliviar prática e eficazmente a pressão sobre as famílias locais para que tomem conta deles?”. Nesse sentido, a parlamentar sugere a implementação de subsídios para os cuidados familiares, o aumento da quota para a importação de trabalhadores domésticos e a criação de mais agências de emprego para o apoio doméstico às famílias. Por fim, a deputada pergunta também se serão implementados outras medidas de apoio, como cuidados infantis ou cuidados aos idosos.