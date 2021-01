Sulu Sou quer maior integração das minorias étnicas

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Numa interpelação escrita enviada hoje ao Governo, Sulu Sou foca-se na discriminação de que, segundo o próprio, sofrem as minorias étnicas em Macau. O deputado democrata diz ter recebido queixas de cidadãos de origem indiana que, embora sejam residentes de Macau de segunda e terceira geração, “têm enfrentado grandes desafios na educação, emprego e integração social ao longo dos anos, e têm sido inevitavelmente discriminados até certo ponto devido a diferenças na raça e cor da pele”.

Sulu Sou lembra que, as comunidades filipinas, vietnamitas, birmanesas, indonésias, tailandesas, indianas e nepalesas continuam a crescer e representam cerca de 9,5% da população total. Porém, “devido às óbvias barreiras culturais e linguísticas, é frequentemente difícil integrar-se na comunidade local”, aponta. Por isso, o democrata diz que o Governo de Macau “nunca teve uma política abrangente e explícita de apoio às minorias étnicas implementada através da colaboração interdepartamental”.

“As línguas oficiais de Macau são o chinês e o português, e os residentes de minorias étnicas têm muitas vezes dificuldade em receber informação social que está intimamente relacionada com eles devido às barreiras linguísticas”, afirma Sulu Sou, questionando: “Irá o Governo coordenar os departamentos municipais, de identificação, trabalho, de economia, polícia, saúde, educação, apoio social, habitação e transportes, que estão em contacto frequente com o público, na formulação, publicação e promoção de leis, políticas e serviços públicos, para facultar informações pelo menos em inglês, para além do chinês e português, de modo a promover a igualdade de direitos e obrigações dos residentes de minorias étnicas de participarem na sociedade?”.

Sulu Sou pergunta também ao Governo quais as medidas específicas que existem para apoiar as minorias a aprender cantonense e os costumes da região. “Além disso, como irá o Governo reforçar os laços e intercâmbios entre as actividades culturais de diferentes grupos étnicos e a comunidade local?”, interroga o deputado.

O parlamentar indica ainda que as minorias étnicas são menos propensas a procurar apoio quando são vítimas de violência doméstica, disputas laborais ou ‘bullying’ na escola. Por isso, pergunta se o Executivo pensa reforçar a cooperação com organizações e instituições comunitárias para fornecer aos residentes de minorias étnicas apoio na procura dos ditos serviços.

