Recolha de dados biométricos entre as medidas de combate à migração e permanência ilegal em Macau

A proposta de lei sobre o Regime jurídico dos controlos de migração e das autorizações de permanência e residência na RAEM vai ser submetida para votação na Assembleia Legislativa depois de ter recebido luz verde do Conselho Executivo. A recolha de dados biológicos dos visitantes ou a suspensão do prazo de detenção de 60 dias para indivíduos que entrem ou permaneçam ilegais no território.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O Conselho Executivo concluiu a discussão da proposta de lei sobre o Regime jurídico dos controlos de migração e das autorizações de permanência e residência e deu luz verde para que o diploma seja submetido à Assembleia Legislativa, para discussão na generalidade. O Governo pretende introduzir alterações na lei para reforçar o combate à imigração e permanência ilegal no território. “A implementação das actuais leis e regulamentos em matéria de migração teve lugar há mais de uma década, sendo que algumas dessas normas já não se adequam ao desenvolvimento social de hoje”, começou por dizer André Cheong, porta-voz do Conselho Executivo e secretário para Administração e Justiça, acrescentando ser necessário “proceder às alterações e ajustamentos necessários”, em articulação com as políticas penais e com a restante legislação, para um combate mais eficaz da imigração ilegal, permanência ilegal e prevenção de crimes.

Na proposta de lei que será submetida à Assembleia Legislativa, André Cheong assinalou vários aspectos fundamentais para um controlo “mais eficaz” da migração e das autorizações de permanência e residência em Macau. “Na parte do regime penal, propõe-se integrar os actos de aliciamento e prestação de auxílio a outrem a sair ilegalmente da RAEM no âmbito dos crimes de ‘aliciamento’ e ‘auxílio’”, referiu o secretário para a Administração e Justiça, frisando que “a proposta de criminalização de actos fraudulentos e de condutas que facilitem auxílio e acolhimento justifica-se por os mesmos atingirem a finalidade de residência ou de permanência especial na RAEM”.

Cheong adiantou que serão introduzidos “mecanismos mais eficazes para a efectivação de responsabilidade das pessoas colectivas” e que a proposta de lei “introduz as condições específicas para suspender a contagem do prazo de detenção de 60 dias e a medida de retenção cautelar dos documentos de viagem dos indivíduos que entrem ilegalmente ou permaneçam ilegalmente na RAEM”. Segundo o porta-voz do Conselho Executivo, esta medida irá prevenir o “problema de segurança pública causada pela emissão de notificações de reapresentação em avultada quantidade”.

Já o comandante do Corpo de Polícia de Segurança Pública, Ng Kam Wa, assinalou que esta proposta de lei irá criminalizar todas as “pessoas que permaneçam em Macau de forma ilegal ou que tenham conseguido a residência através de actos fraudulentos, nomeadamente casamento falso ou contrato de emprego falso”.

Ng Kam Wa explicou que a proposta de lei pretende clarificar a natureza do acto fraudulento. “Na verdade, o documento pode não ser falso, pode ser um certificado de casamento verdadeiro. O falso é o facto, e por isso, o que nós queremos é através desta proposta lei clarificar a situação, que é acto fraudulento. A pessoa, para poder permanecer em Macau, praticou um acto fraudulento, mas esse acto fraudulento originou um documento verdadeiro, e por isso não podemos processar a pessoa por falsificação de documento, mas sim criminalizar o acto fraudulento”.

André Cheong assumiu que esta proposta de lei irá criminalizar o casamento falso, mas defendeu que o Governo “dá importância a todo o tipo de crimes e a todas as infracções”. “Nesta proposta de lei pretendemos criminalizar o casamento falso, mas sabemos que a legislação anterior poderá não ter surtido o efeito necessário e de forma eficaz, e por isso vamos procedendo à alteração da lei para que haja uma melhor aplicação da própria lei e que o sistema todo seja aperfeiçoado”, disse o secretario para a Administração e Justiça.

No entanto, André Cheong recordou que “com esta revisão queremos que todos estes factos fraudulentos censuráveis sejam criminalizados” pois não havia “uma disposição legal para combater o casamento falso”, “Desta vez temos uma regra mais específica tipificando esses actos fraudulentos como crime e quanto à moldura penal, dois a oito anos não é um crime leve”.

Outra das medidas que o Governo quer introduzir é a recolha de dados biológicos dos visitantes. “Tendo por referência a prática comum internacional, introduzem-se medidas de recolha e verificação de elementos biológicos dos visitantes para detectar efectivamente as identidades falsas e para prevenir e combater melhor os actos de imigração ilegal e de permanência ilegal”, referiu André Cheong.

Sobre que dados biológicos serão recolhidos pelas autoridades, Ng Kam Wa revelou que serão quatro: “impressão digital, configuração da íris ou da retina e traços de reconhecimento facial, para assim melhor identificar uma identidade falsa de alguma pessoa suspeita de ser infractor da lei”.

Em relação a esta matéria, o comandante do CPSP adiantou também que será necessário “um regulamento administrativo complementar” para “prever todos os procedimentos e todos os requisitos” na recolha dos dados biométricos.

Questionado sobre o procedimento da recolha de dados biométricos, Ng Kam Wa disse que as autoridades não vão recolher os quatro e sim “um ou outro”. “Quando a tecnologia for mais avançada iremos escolher qual o dado mais pertinente para ser recolhido”, frisou Ng Kam Wa.

Na proposta de lei submetida para discussão na Assembleia Legislativa constam ainda alterações referentes aos procedimentos de registo de crianças nascidas em Macau cujos progenitores sejam trabalhadores não-residentes. “Os não-residentes devem oportunamente tratar dos documentos de viagem para as suas crianças nascidas na RAEM e notificar desse facto as autoridades de migração”, referiu André Cheong.

De acordo com Ng Kam Wa, o prazo para notificação das autoridades será de 90 dias. “Na proposta de lei, prevemos um prazo de 90 dias para o tratamento dos documentos. Fora deste prazo vamos considerar os motivos e os factos para a prorrogação do prazo. Se não cumprirem vamos cancelar o prazo de permanência em Macau, e durante algum tempo não poderá solicitar a autorização para a permanência especial”, afirmou o comandante do CPSP.

Hotéis vão ter 24 horas para comunicar dados de hóspedes não-residentes às autoridades

Segundo a proposta de lei do Governo, os operadores de estabelecimentos hoteleiros devem registar os dados dos seus hóspedes não-residentes, com idade superior a 16 anos, e informar os dados às autoridades de migração, no prazo de 24 horas, após a entrada e saída nos estabelecimentos.

“Tivemos como referência as experiências de outros países, nomeadamente os países do espaço Schengen e da União Europeia. “A lei já prevê o registo no sentido de quando a polícia precisar de verificar alguma identificação, o estabelecimento hoteleiro apresentar de forma imediata esse registo. E por isso, pensamos que 24 horas não será um período curto para essa transmissão, ou seja, é já bastante tempo para esta transmissão”, assinalou Ng Kam Wa.

Questionado sobre as sanções para os hotéis que não forneçam os dados de hóspedes não-residentes às autoridades de migração, Ng Kam Wa indicou que será uma multa. Em relação ao valor da multa, o comandante do CPSP assinalou que esse valor ainda será discutido na Assembleia Legislativa.