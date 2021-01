Professores do ensino público vão ter de justificar atrasos de um minuto

Fotografia: Eduardo Martins

De acordo com a proposta de lei de revisão do estatuto dos docentes no ensino público, em discussão na 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, os professores vão ter mais horas nas escolas sem aulas e os atrasos de um minuto serão justificados por escrito. Em resposta às dúvidas dos deputados, o Governo assinalou que um regime de tolerância zero para atrasos dos professores irá beneficiar os alunos e que o aumento de horas não lectivas irá permitir aos docentes mais tempo para prepararem as aulas.

O presidente da 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, Vong Hin Fai, assegurou, no final de uma reunião com membros do Governo, na sexta-feira passada, que a primeira ronda de discussão da proposta de lei “Estatuto do Pessoal Docente da Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude” está perto de terminar depois das justificações do Executivo em relação às dúvidas dos deputados sobre a “elevada exigência” nos horários de trabalho dos docentes do ensino público, prevista no novo diploma.

De acordo com Vong Hin Fai, o Governo pretende elevar o grau de exigência aos docentes do ensino público, nomeadamente em relação às horas de trabalho e processo de justificação de atrasos ou de faltas dos professores. O presidente da comissão assinalou que o horário normal de trabalho dos professores é de 36 horas semanais, mas que o diploma prevê uma diminuição do número de horas do período lectivo no sentido de aumentar o número horas do período não-lectivo na escola, ou seja, os docentes serão obrigados a ficar mais horas nas escolas sem dar aulas.

“Há uma diminuição em comparação com a lei vigente, que prevê uma componente lectiva do pessoal docente da educação pré-escolar e ano pré-preparatório para o ensino primário de 28 a 30 horas lectivas. E para o pessoal docente do ensino primário é de 24 horas lectivas semanais. Nesta proposta de lei há uma diminuição em comparação com a lei vigente. Para os docentes de ensino primário são 20 tempos lectivos, infantil são 23 tempos lectivos e secundários são 18 tempos lectivos. O Governo assumiu que há uma diminuição dos tempos lectivos e justificou isso por pretender que na divisão das 36 horas semanais os docentes aproveitem as restantes horas para poder preparar as aulas e outros trabalhos, incluindo a correcção dos testes, trabalhos de casa, ou outros trabalhos relacionados com a educação. A decisão é para elevar a qualidade de ensino”, afirmou Vong Hin Fai.

Numa reunião que contou com a presença da secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong, os membros da comissão questionaram a razão pela qual os tempos lectivos do ensino secundário para os docentes será de 18, enquanto que para os docentes do ensino infantil será de 23. “O Governo respondeu que internacionalmente, em diferentes países, também há esta diferenciação, dos docentes do ensino infantil terem mais tempos lectivos em comparação com os docentes do ensino primário e ensino secundário. A tarefa de trabalho também é diferente”, assinalou o presidente da comissão.

Na lei vigente, os professores das escolas públicas têm de ficar na escola, fora do tempo lectivo, durante 2 a 4 horas. Uma vez que já está estipulado no actual regime que os professores têm de ficar na escola entre duas a quatro horas, os deputados quiseram saber a razão pela qual o Governo decidiu aumentar. “O Governo disse que duas a quatro é um período demasiado curto porque pode haver uma reunião entre docentes e duas horas se calhar é pouco. De acordo com a proposta de lei passa a ser 6 a 8 horas. De resto é como as escolas privadas, ou seja, o Governo respondeu que aqui há maior flexibilidade para os tempos lectivos. Para os tempos lectivos há 18 horas para docentes de ensino secundário, 20 horas para o ensino primário e 23 horas para o ensino infantil. Além disso, há seis a oito horas que têm de ficar na escola desde que reúnam a componente lectiva”, indicou Vong Hin Fai.

Para além do aumento de horas não lectivas nas escolas para os docentes do ensino público, a proposta de lei em discussão propõe um maior rigor na pontualidade dos professores e exigência na justificação de faltas. “Os docentes são obrigados a justificar junto do órgão da delegação da escola os atrasos e saídas antecipadas. Perguntámos como iria isto funcionar na prática e o Governo respondeu que, tendo em conta o interesse público, os atrasos e as saídas antecipadas dos docentes são diferentes dos funcionários públicos em geral, e que, por isso, mesmo que se atrasem um minuto, também têm de justificar por escrito junto do órgão de direcção da escola”, revelou Vong Hin Fai, acrescentando que o novo regime será “mais rigoroso” em comparação com o regime geral da função pública, onde “há uma maior tolerância” para atrasos.

“Alguns deputados mostraram a sua preocupação em relação à exigência nos horários de trabalho, nomeadamente sobre atrasos e saídas antecipadas, mas só alguns deputados apresentaram esta preocupação. No regime da Função Pública há uma tolerância de 15 minutos para os funcionários públicos. Para os docentes, como tem a ver com os interesses dos alunos de uma turma, se o docente chega atrasado um minuto, também irá afectar o interesse público. Portanto, não podem chegar atrasados nem um minuto. A maioria dos membros concorda com esta norma”, assinalou Vong Hin Fai.

Na segunda reunião com membros do Governo sobre a proposta de lei sobre o estatuto dos docentes, os deputados da 3.ª Comissão questionaram o Executivo sobre quem irá ter as competências para tomar a decisão de aprovar a acumulação de funções ou da comissão de serviço. “O Governo respondeu que quem pode tomar essa decisão é o secretário da tutela. A escola dá um parecer aos Serviços de Educação, e depois os Serviços de Educação vão tomar uma decisão para dar um parecer ao secretário da tutela, que depois irá tomar uma decisão”, concluiu o presidente da 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa.