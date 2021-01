Macau tem de esperar que “a situação epidémica diminua” para permitir a entrada de estrangeiros

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS

Sulu Sou criticou os critérios “contraditórios” dos Serviços de Saúde nas medidas de prevenção da pandemia e, na resposta, Lei Chin Ion, director dos Serviços de Saúde, voltou a defender as condições impostas em Macau. O responsável admitiu ainda que “Macau não consegue lidar com um grande número de casos” e que, por isso, apenas se pode aguardar que a situação epidémica diminua para permitir que cidadãos estrangeiros possam entrar no território.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Lei Chin Ion defendeu as medidas de controlo da pandemia impostas em Macau e sublinhou que estas estão de acordo com as regras impostas no continente. Em resposta a uma interpelação escrita do deputado Sulu Sou, o director dos Serviços de Saúde frisou que, como o território não consegue lidar com um grande número de casos, “para garantir a segurança da população de Macau, apenas se pode, de momento, aguardar que a situação epidémica diminua, para permitir que cidadãos estrangeiros qualificados possam entrar em Macau de acordo com o julgamento profissional”.

Segundo o director dos Serviços de Saúde de Macau, “é difícil garantir que cidadãos estrangeiros, à chegada a Macau, não transmitam o vírus às equipas médicas e trabalhadores dos hotéis”. Recorde-se que a entrada de estrangeiros em Macau está proibida desde Março do ano passado, mas em Dezembro o Executivo aliviou as medidas, permitindo que não residentes estrangeiros possam solicitar a entrada em Macau por motivos de reunião familiar ou por motivos profissionais, por exemplo.

Na interpelação de Sulu Sou, datada de 16 de Novembro de 2020, o deputado fala em “dualidade de critérios na tomada de decisões sobre a prevenção da epidemia” e em “restrições sem justa causa e desumanas”. O deputado exemplificou com as críticas feitas à actividade do centro comercial New Yaohan e em que depois o Governo voltou atrás, a organização do Grande Prémio e do Festival de Gastronomia e a entrada de Carrie Lam, Chefe do Executivo de Hong Kong, em Macau, isenta de quarentena.

O deputado, lembrando que continua a ser impossível a reunião familiar entre residentes de Macau e cônjuges ou filhos estrangeiros, questionou: “O Governo admite que tem havido casos sucessivos em que há dois ou mais critérios para a tomada de decisões sobre a prevenção da epidemia, afectando a confiança do público nos referidos trabalhos de prevenção?”.

Na resposta, datada de 29 de Dezembro do ano passado, Lei Chin Ion começa por dizer que, em Macau, “foram adoptadas as medidas de prevenção e controlo abrangentes, rigorosas e completas, focadas nos grupos de risco e nas diferentes formas de entrada no território”.

Sulu Sou recordou que Macau permite a entrada de cidadãos do interior da China, onde surgem casos, sem que estes tenham de fazer quarentena, mas, “não tem planos para afrouxar as medidas de entrada em Macau para quem tenha estado em Taiwan”. Na opinião de Lei Chin Ion, as políticas de prevenção epidémicas em vigor em Macau são consistentes com o que se pratica na China continental, onde também são impostas quarentenas de 14 dias a quem chega da Formosa.

Em Macau, foram registados 46 casos do novo tipo de coronavírus e nenhum dos casos resultou em morte, “o que demonstra a eficácia das políticas e medidas de prevenção e controlo que foram implementadas”, diz Lei Chin Ion, garantindo que “as alterações epidémicas continuam a ser monitorizadas de forma atenta e o Governo tem aumentado a capacidade de prevenção e controlo, tratamento, testes e investigação epidemiológica, assegurando instalações, medicamentos, materiais de prevenção em quantidade suficiente”.

Lei Chin Ion recorda também que Wong Sio Chak, secretário para a Segurança, referiu que, como existe ainda muita incerteza a nível mundial em relação à pandemia, “a área da segurança vai continuar a colaborar e implementar as medidas de combate epidémico do Governo da RAEM, reforçando ainda, através do mecanismo de prevenção e controlo conjunto entre Guangdong e Macau, a cooperação de prevenção epidémica com os serviços competentes do interior da China”.