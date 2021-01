Ho Iat Seng na Grande Baía à procura de cooperações no turismo, tecnologia e economia

FOTOGRAFIA: GCS

O Chefe do Executivo deslocou-se às cidades da Grande Baía para encontrar entendimentos com as autoridades do interior da China. Segundo as notas oficiais, os temas em foco nos encontros com os responsáveis de Foshan, Zhaoqing, Jiangmen e Zhongshan foram o turismo, as tecnologias, a medicina tradicional chinesa, o meio-ambiente e a economia.

Ho Iat Seng iniciou o seu périplo pelas cidades da Grande Baía na sexta-feira e a visita termina hoje. O Chefe do Executivo de Macau passou por Zhongshan, Jiangmen, Zhaoqing, Foshan, Cantão, Dongguan, Huizhou e Shenzhen com o objectivo de “dar continuidade à boa cooperação, como forma de acelerar a concretização das metas estabelecidas nas Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”, lia-se num comunicado antes da sua partida.

Numa nota divulgada após a visita a Foshan, lê-se que o Chefe do Executivo teve um encontro com o sub-secretário do Comité do Partido Comunista da cidade Foshan e secretário do Comité Municipal de Shunde, Guo Wenhai. Durante o encontro, Ho Iat Seng e Guo Wenhai trocaram impressões sobre a cooperação nos domínios do turismo cultural, tecnologias e indústria da medicina tradicional chinesa.

Ho Iat Seng anteviu uma cooperação “em muitas áreas” e salientou que tanto Macau como a cidade de Chengdu, da província de Sichuan, e Shunde, da cidade Foshan, foram cidades designadas pela UNESCO de Cidade Criativa de Gastronomia, o que poderá permitir o reforço do intercâmbio na área da gastronomia. Relativamente ao turismo, os responsáveis constataram que existe um “grande espaço e potencial de cooperação profunda” relativamente à revitalização de bairros antigos. Ambas as partes podem vir a cooperar no futuro no âmbito do desenvolvimento da ciência e tecnologia e na promoção de comércio e atracção de investimento.

Na sexta-feira, o líder do Governo de Macau passou por Zhaoqing, onde se reuniu com o secretário do comité municipal da cidade e presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Municipal, Fan Zhongjie, e o presidente do município, Lu Yuyin. No encontro, foram trocadas impressões sobre a construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, o meio-ambiente natural, o abastecimento de água do Rio Xijiang e o desenvolvimento agrícola, lê-se no comunicado.

Neste encontro, o ambiente foi o tema principal. De acordo com a nota, o Chefe do Executivo destacou as vantagens de Zhaoqing relacionadas com a sua dimensão e localização geográfica e considerou os trabalhos de protecção ambiental “de relevo” e o desenvolvimento ecológico de Zhaoqing “muito bom”. Ho Iat Seng agradeceu ainda a dedicação da cidade na protecção da qualidade da água do Rio Xijiang, “que é vital para a vida dos residentes de Macau”.

Em Jiangmen, o foco foi a cooperação nas áreas da cultura e turismo, economia, comércio e finanças, bem como nos assuntos relacionados com o empreendedorismo jovem. A comitiva de Macau – que integrava também Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, e Helena de Senna Fernandes, directora dos Serviços de Turismo, por exemplo – encontrou-se com o secretário do comité municipal e presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Municipal de Jiangmen, Lin Yingwu, e o vice-secretário do comité municipal e governador de Jiangmen, Liu Yi.

Ho Iat Seng frisou que espera que Macau e Jiangmen possam colaborar no âmbito do turismo cultural, já que as duas cidades possuem património mundial. O Chefe do Executivo disse ainda que o Governo de Macau está apostado em aproveitar as oportunidades para desenvolver as indústrias da saúde, finanças e ciência e tecnologia e que espera que Jiangmen possa fortalecer ainda mais a cooperação com Macau nestes domínios.

Em Zhongshan, Ho Iat Seng reuniu-se com o secretário do comité municipal de Zhongshan e presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Municipal de Zhongshan, Lai Zehua. Aqui, o líder do Executivo indicou que as empresas de Zhongshan do sector da medicina tradicional chinesa podem aproveitar a plataforma estabelecida em Macau para desenvolverem ainda mais. Na educação, Ho Iat Seng destacou que o Governo de Macau vai promover activamente a implementação de projectos de cooperação no ensino superior; e no domínio de turismo e cultura.

Já ontem foi divulgada uma nota sobre a passagem da comitiva por Cantão, para um encontro com o secretário do comité provincial de Guangdong do Partido Comunista Chinês (PCC), Li Xi, e o governador provincial, Ma Xingrui. Aqui, foram abordados assuntos sobre a prevenção e controlo da pandemia, bem como, formas de impulsionar a construção da zona de cooperação entre Guangdong e Macau em Hengqin e a participação de Macau no desenvolvimento da Grande Baía.

Em Cantão, Ho Iat Seng recordou que, durante a pandemia Guangdong não só prestou apoio a Macau, em termos de prevenção, como na prestação de cuidados médicos, e também assegurou o abastecimento de alimentos a Macau. Em conclusão, o Chefe do Executivo de Macau descreveu a visita às cidades da Grande Baía como “frutífera” e “inspiradora”.

A.V.